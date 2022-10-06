ШІ показав наслідки ядерного удару: як виглядають перші секунди після вибуху (фото)
Не виключено, що бомбардування чи ракетна атака застануть людей зненацька прямо на вулицях.
На тлі успіхів української армії з'являється все більше побоювань, що Росія застосує ядерну зброю. Нейросети MidJourney і Stable Difussion на запит Фокусу зобразили, як можуть виглядати перші секунди після удару.
The MidJourney — це модель штучного інтелекту, нейромережа, що "малює" картини на основі текстового опису від користувача. У липні 2022 року команда розробників на чолі з Девідом Хольцем запустила відкритий бета-тест сервісу платної підписки з тимчасовим безкоштовним доступом.
Використовувати MidJourney можна на офіційному каналі в Discord, де вона виконує роль робота. В одному з чатів користувачеві варто ввести команду "/imagine" і прописати ключові слова або параметри зображення на англійській мові. Через кілька хвилин ШІ запропонує чотири варіанти у вигляді колажу, кожен з яких можна отримати у більшому розширенні. Є також можливість розвинути ідею та запросити ще чотири подібні картинки.
За запитом Фокусу MidJourney показала перші миті після ядерного вибуху десь в Україні та Києві зокрема. Нейромережа намалювала людей, які опинилися на вулиці у момент удару. Зважаючи на все, багато хто з них завмер від несподіванки і навіть не намагається тікати.
Stable Difussion — схожий генератор зображень за текстовим описом, випущений стартапом StabilityAI у відкритий доступ, але як код, який розробники можуть вставляти у проєкти. За бажанням користувач може встановити програму на комп'ютер, але для цього необхідно знати мову програмування Python. На щастя, є простіший спосіб відкрити сайт Dezgo, творці якого вбудували модель Stable Difussion зі стандартними налаштуваннями.
Як показала практика, сервіс не малює, а поєднує кілька фотографій з Інтернету у єдине зображення. Через це картинки часто виходять розмитими, неприродними чи незрозумілими. У більшості випадків Stable Difussion представила ядерний удар по Україні як вибух в одному з міст, на одному зображенні можна помітити людину в зеленій формі та шоломі, ймовірно, військового чи рятувальника, який незворушно йде з мішком за плечима на тлі радіоактивної хмари.
Раніше писали, як ШІ Midjourney намалював майбутнє людства. У поданні нейромережі Москву охоплять пожежі, а Київ відбудується після війни.
Показували також, як нейромережа Stable Diffusion змінила шедеври світового мистецтва. На запит блогера ШІ "осучаснив" картини Леонардо да Вінчі та інших відомих художників.