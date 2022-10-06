ШІ показав наслідки ядерного удару: як виглядають перші секунди після вибуху (фото)

Не виключено, що бомбардування чи ракетна атака застануть людей зненацька прямо на вулицях.

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На тлі успіхів української армії з'являється все більше побоювань, що Росія застосує ядерну зброю. Нейросети MidJourney і Stable Difussion на запит Фокусу зобразили, як можуть виглядати перші секунди після удару.

The MidJourney — це модель штучного інтелекту, нейромережа, що "малює" картини на основі текстового опису від користувача. У липні 2022 року команда розробників на чолі з Девідом Хольцем запустила відкритий бета-тест сервісу платної підписки з тимчасовим безкоштовним доступом.

Використовувати MidJourney можна на офіційному каналі в Discord, де вона виконує роль робота. В одному з чатів користувачеві варто ввести команду "/imagine" і прописати ключові слова або параметри зображення на англійській мові. Через кілька хвилин ШІ запропонує чотири варіанти у вигляді колажу, кожен з яких можна отримати у більшому розширенні. Є також можливість розвинути ідею та запросити ще чотири подібні картинки.

За запитом Фокусу MidJourney показала перші миті після ядерного вибуху десь в Україні та Києві зокрема. Нейромережа намалювала людей, які опинилися на вулиці у момент удару. Зважаючи на все, багато хто з них завмер від несподіванки і навіть не намагається тікати.

Stable Difussion — схожий генератор зображень за текстовим описом, випущений стартапом StabilityAI у відкритий доступ, але як код, який розробники можуть вставляти у проєкти. За бажанням користувач може встановити програму на комп'ютер, але для цього необхідно знати мову програмування Python. На щастя, є простіший спосіб відкрити сайт Dezgo, творці якого вбудували модель Stable Difussion зі стандартними налаштуваннями.

Як показала практика, сервіс не малює, а поєднує кілька фотографій з Інтернету у єдине зображення. Через це картинки часто виходять розмитими, неприродними чи незрозумілими. У більшості випадків Stable Difussion представила ядерний удар по Україні як вибух в одному з міст, на одному зображенні можна помітити людину в зеленій формі та шоломі, ймовірно, військового чи рятувальника, який незворушно йде з мішком за плечима на тлі радіоактивної хмари.

Раніше писали, як ШІ Midjourney намалював майбутнє людства. У поданні нейромережі Москву охоплять пожежі, а Київ відбудується після війни.

Показували також, як нейромережа Stable Diffusion змінила шедеври світового мистецтва. На запит блогера ШІ "осучаснив" картини Леонардо да Вінчі та інших відомих художників.