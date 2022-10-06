Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Из электромобиля Volvo EX90 SUV сделали "пауэрбанк", который сможет питать целый дом

электромобиль, машина, эдектрокар, Volvo EX90 SUV

Машину оснастили двунаправленным зарядным устройством.

Related video

Флагманский электромобиль Volvo EX90 SUV будет оснащен двунаправленной зарядкой и батареей, емкости которой хватит для питания дома клиента. Об этом пишет theverge.com.

Идея состоит в том, чтобы использовать двунаправленное зарядное оборудование для подачи и получения энергии от электромобилей в любой момент времени. По сути, аккумуляторы большой емкости в данном случае используются не только как инструменты для питания электромобилей, но и как резервные аккумуляторы для электрической сети.

Это может пригодиться во время отключения электроэнергии, поскольку некоторые автопроизводители продают свои электромобили в качестве мобильных генераторов. Volvo пока что не раскрывает подробностей об энергоемкости или бортовой мощности EX90.

В однонаправленные (односторонние) зарядные устройства электричество поступает из сети в электромобиль, питая аккумулятор, а в случае с двунаправленными (двусторонними) зарядными устройствами электричество может поступать как во вне (в электрокар), так и "наружу", т.е. питать другие устройства, а не только машину.

Volvo EX90, официальный дебют которого состоится в ноябре этого года, как раз является автомобилем, который может похвастаться такими возможностями. Владельцы смогут использовать литий-ионный аккумулятор авто для "питания своих домов и портативных устройств", говорится в сообщении компании. Его также можно использовать для продажи, подавая энергию обратно в сеть.

Кроме Volvo, General Motors и BMW также работают над созданием аналогичных моделей совместно с калифорнийской компанией Pacific Gas and Electric Company, пишет СМИ.

Писали ранее, что смартфон смог вызвать полицию на место ДТП. К сожалению, все участники инцидента скончались.