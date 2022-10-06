Из электромобиля Volvo EX90 SUV сделали "пауэрбанк", который сможет питать целый дом

Машину оснастили двунаправленным зарядным устройством.

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Флагманский электромобиль Volvo EX90 SUV будет оснащен двунаправленной зарядкой и батареей, емкости которой хватит для питания дома клиента. Об этом пишет theverge.com.

Идея состоит в том, чтобы использовать двунаправленное зарядное оборудование для подачи и получения энергии от электромобилей в любой момент времени. По сути, аккумуляторы большой емкости в данном случае используются не только как инструменты для питания электромобилей, но и как резервные аккумуляторы для электрической сети.

Это может пригодиться во время отключения электроэнергии, поскольку некоторые автопроизводители продают свои электромобили в качестве мобильных генераторов. Volvo пока что не раскрывает подробностей об энергоемкости или бортовой мощности EX90.

В однонаправленные (односторонние) зарядные устройства электричество поступает из сети в электромобиль, питая аккумулятор, а в случае с двунаправленными (двусторонними) зарядными устройствами электричество может поступать как во вне (в электрокар), так и "наружу", т.е. питать другие устройства, а не только машину.

Volvo EX90, официальный дебют которого состоится в ноябре этого года, как раз является автомобилем, который может похвастаться такими возможностями. Владельцы смогут использовать литий-ионный аккумулятор авто для "питания своих домов и портативных устройств", говорится в сообщении компании. Его также можно использовать для продажи, подавая энергию обратно в сеть.

Кроме Volvo, General Motors и BMW также работают над созданием аналогичных моделей совместно с калифорнийской компанией Pacific Gas and Electric Company, пишет СМИ.

Писали ранее, что смартфон смог вызвать полицию на место ДТП. К сожалению, все участники инцидента скончались.