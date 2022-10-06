З електромобіля Volvo EX90 SUV зробили "повербанк", який зможе живити цілий будинок

Машину оснастили двонаправленим зарядним пристроєм.

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Флагманський електромобіль Volvo EX90 SUV буде оснащений двонаправленою зарядкою та батареєю, ємності якої вистачить для живлення будинку клієнта. Про це пише theverge.com.

Ідея полягає в тому, щоб використовувати двонаправлене зарядне обладнання для подачі та отримання енергії від електромобілів у будь-який момент часу. По суті, акумулятори великої ємності в даному випадку використовуються не тільки як інструменти живлення електромобілів, але і як резервні акумулятори для електричної мережі.

Це може стати в нагоді під час відключення електроенергії, оскільки деякі автовиробники продають свої електромобілі як мобільні генератори. Volvo поки що не розкриває подробиць про енергоємність або бортову потужність EX90.

У односпрямовані (односторонні) зарядні пристрої електрика надходить з мережі в електромобіль, живлячи акумулятор, а у випадку з двонаправленими (двосторонніми) зарядними пристроями електрика може надходити як у поза (в електрокар), так і "назовні", тобто. живити інші пристрої, а не лише машину.

Volvo EX90, офіційний дебют якого відбудеться в листопаді цього року, є автомобілем, який може похвалитися такими можливостями. Власники зможуть використовувати літій-іонний акумулятор авто для "живлення своїх будинків та портативних пристроїв", йдеться у повідомленні компанії. Його також можна використовувати для продажу, подаючи енергію назад у мережу.

Крім Volvo, General Motors та BMW також працюють над створенням аналогічних моделей спільно з каліфорнійською компанією Pacific Gas and Electric Company, пише ЗМІ.

Писали раніше, що смартфон зміг викликати поліцію на місце ДТП. На жаль, усі учасники інциденту померли.