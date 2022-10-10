Украинские мобильные операторы сообщили своим абонентам, когда появится связь
Операторы чинят сети, но проблемы могут быть из-за отсутствия электричества.
"Киевстар", "Водафон" и "Лайфселл" написали в соцсетях о том, какие меры предпринимаются для того, чтобы наладить связь.
В сообщении В2С-директор "Киевстар" Татьяна Лукинюк отметила, что сотрудники компании приступили к починке частично поврежденной инфраструктуры. Она акцентировала, что связи все же может не быть какое-то время, но не по причине сбоев в работе базовых станций и другого телеком-оборудования.
"Мы не останавливаемся и чиним сеть, но очень зависим от наличия электричества. Напоминаю, что если у вас пропала сеть, можно попытаться подключиться к другому оператору, потому что в Украине работает национальный роуминг", — написала Лукинюк.
Инструкция для абонентов:
1. Отключите автовыбор сети (Настройки – Мобильная сеть – Оператор (или "Выбор сети").
2. Найдите и выберите доступную сеть.
2.1. Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз, или выберите иную сеть.
3. Проверьте возможность исходящего вызова, SMS.
Важно! Не прекращайте попыток вернуться к сети своего оператора вручную или через автовыбор сети.
В Vodafone заявили, что работа сетей ограничена, но это временное явление, потому как оператор способен оперативно решить данную проблему. Также в компании отметили перегрузку на мессенджеры, в связи с чем операторы по работе с клиентами не в состоянии оперативно обслуживать всех абонентов.
"Водафон" напоминает клиентам, как можно подключиться к сети другого оператора:
Отключить автовыбор сети
на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
- Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
- Проверить возможность исходящего звонка, SMS и доступа в интернет
Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети оператора вручную или через функцию "Автовыбор сети".
Lifecell сообщил, что делает все возможное для того, чтобы как можно быстрее восстановить связь в регионах, где возникли проблемы с энергоснабжением. "Верим в ВСУ и наших инженеров!", — говорится в сообщении оператора.
Ранее мы публиковали развернутую инструкцию от Госспецсвязи касательно того, как подключиться к национальному роумингу, если вы лишились связи от своего мобильног7о оператора.