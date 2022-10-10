Українські мобільні оператори повідомили своїм абонентам, коли з'явиться зв'язок

Оператори лагодять мережі, але проблеми можуть бути через відсутність електрики.

Related video

"Київстар", "Водафон" і "Лайфсел" написали в соцмережах про те, яких заходів вживають для того, щоб налагодити зв'язок.

У повідомленні В2С-директорка "Київстар" Тетяна Лукинюк зазначила, що співробітники компанії розпочали ремонт частково пошкодженої інфраструктури. Вона акцентувала, що зв'язку все ж таки може не бути якийсь час, але не через збої в роботі базових станцій та іншого телеком-обладнання.

"Ми не зупиняємося та лагодимо мережу, але дуже залежимо від наявності електрики. Нагадую, що якщо у вас зникла мережа, можна спробувати підключитися до іншого оператора, тому що в Україні працює національний роумінг", — написала Лукинюк.

Інструкція для абонентів:

1. Вимкніть автовибір мережі (Налаштування — Мобільна мережа — Оператор (або "Вибір мережі").

2. Знайдіть і виберіть доступну мережу.

2.1. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.

3. Перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.

Важливо! Не припиняйте спроб повернутися до мережі свого оператора вручну або через автовибір мережі.

У Vodafone заявили, що робота мереж обмежена, але це тимчасове явище, тому що оператор здатний оперативно вирішити цю проблему. Також у компанії відзначили навантаження на месенджери, у зв'язку з чим оператори з роботи із клієнтами не в змозі оперативно обслуговувати всіх абонентів.

"Водафон" нагадує клієнтам, як можна підключитися до мережі іншого оператора:

Вимкнути автовибір мережі

на Android: Налаштування — Мобільна мережа (або Підключення) — Оператор

на iOS: Параметри — Мобільні дані — Вибір мережі

Знайти й обрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS і доступу до інтернету

Важливо: щодня намагайтеся повернутися (підключитися) до мережі оператора вручну або через функцію "Автовибір мережі".

Lifecell повідомив, що робить усе можливе для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок у регіонах, де виникли проблеми з енергопостачанням. "Віримо в ЗСУ та наших інженерів!" — ідеться в повідомленні оператора.

Раніше ми публікували розгорнуту інструкцію від Держспецзв'язку щодо того, як підключитися до національного роумінгу, якщо ви втратили зв'язок від свого мобільного оператора.