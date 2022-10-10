"Не публикуйте фото с результатами ударов ВС РФ по телеком-инфраструктуре", - Госспецсвязи

В службе попросили украинцев "сохранять тишину онлайн", чтобы специалисты могли оперативно и безопасно восстановить сети.

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В Госспецсвязи призвали украинцев не распространять в Интернете фото и видео с мест повреждений, нанесенных ВС РФ телеком-инфраструктуре страны. Об этом служба написала в своем телеграм-канале.

"Напоминаем о необходимости сохранять тишину онлайн и не распространять фото- или видеоматериалы с результатами ударов россиян по объектам телеком-инфраструктуры", — говорится в посте.

Также в службе специальной связи сообщили о том, что вследствие массированных ракетных ударов по территории Украины оборудование мобильных операторов, расположенное в разных регионах страны, получило повреждения. Это и стало первой причиной исчезновения связи и Интернета. Второй причиной стал ущерб, нанесенный некоторым предприятиям энергетического сектора.

В Госспецсвязи заверили, что эксперты из двух отраслей, а также сотрудники экстренных служб "прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи", и подчеркнули, что связь для гражданских лиц — это приоритет нашего государства.

На данный момент НЦУ (Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций) отмечает сбои в работе базовых станций мобильных операторов в определенных регионах страны.

"В частности, мобильный Интернет нестабилен в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове, Житомире", — говорится в официальном обращении и подчеркивается, что в некоторых городах и областях сбоит мобильная связь.

Если у вас пропала связь, вы можете подключиться к национальному роумингу, т.е. подсоединиться к сети другого оператора. О том, как это сделать, вы можете прочесть здесь.

Мобильные операторы страны пообещали восстановить связь в ближайшие сроки, однако многое зависит от работы энергосистем.