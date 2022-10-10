"Не публікуйте фото з результатами ударів ЗС РФ по телеком-інфраструктурі", — Держспецзв'язку

У службі попросили українців "зберігати тишу онлайн", щоб фахівці могли оперативно та безпечно відновити мережі.

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У Держспецзв'язку закликали українців не розповсюджувати в інтернеті фото й відео з місць ушкоджень, завданих ЗС РФ телеком-інфраструктурі країни. Про це служба написала у своєму телеграм-каналі.

"Нагадуємо про необхідність зберігати тишу онлайн і не розповсюджувати фото- або відеоматеріали з результатами ударів росіян по об'єктах телеком-інфраструктури", — йдеться в пості.

Також у службі спеціального зв'язку повідомили, що внаслідок масованих ракетних ударів по території України обладнання мобільних операторів, розташоване в різних регіонах країни, зазнало пошкоджень. Це й стало першою причиною зникнення зв'язку й інтернету. Другою причиною стали збитки, завдані деяким підприємствам енергетичного сектору.

У Держспецзв'язку запевнили, що експерти з двох галузей, а також співробітники екстрених служб "докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку", і наголосили, що зв'язок для цивільних осіб — це пріоритет нашої держави.

Наразі НЦУ (Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій) відзначає збої в роботі базових станцій мобільних операторів у певних регіонах країни.

"Зокрема, мобільний інтернет нестабільний у Хмельницькій, Львівській, Полтавській областях, Харкові, Житомирі", — йдеться в офіційному зверненні та наголошується, що в деяких містах і областях мобільний зв'язок працює зі збоями.

Якщо у вас зник зв'язок, можна підключитися до національного роумінгу, тобто приєднатися до мережі іншого оператора. Про те, як це зробити, ви можете прочитати тут.

Мобільні оператори країни пообіцяли відновити зв'язок у найближчі терміни, проте багато залежить від роботи енергосистем.