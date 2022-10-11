Теряют стратегическую ценность: эксперты рассказали, почему иранские дроны не помогут РФ

Владимир Путин пытается запугать украинцев, направляя БПЛА-камикадзе по мирным жителям, но ВСУ есть что противопоставить.

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Помимо ракет, Россия атакует Украину иранскими беспилотниками, такими как Shahed-136. Эксперты расскахали, почему с каждым днем эти дроны cтановятся все менее эффективными.

Shahed-136 летают низко и громко, из-за чего их прозвали "летающими мопедами". Россия запустила по Украине около 80 таких дронов, из них украинской системе ПВО удалось сбить около 60%, остальные же долетели до своих целей и нанесли ущерб. Один из последних случаев — массовый удар с помощью дронов по городу Белая Церковь в Киевской области.

Сотрудник Королевского колледжа Лондона Марина Мирон в интервью изданию Business Insider заявила, что с помощью Shahed-136 Россия во главе с Владимиром Путиным стремится "посеять ужас и хаос" среди украинцев и показать, что российская армия может достать гражданских на большом расстоянии от линии фронта. Таким образом оказывается психологическое давление на жителей Украины, считавших, что находятся в безопасности.

"Он посылает сообщение с помощью дронов и ракет, показывая, что у них еще есть нереализованные возможности, и что они могут чаще их применять", — подчеркнула Марина Мирон.

Как считает ученая, дроны являются разрушительной силой, но они необязательно станут решающим фактором в войне в Украине. Как только одна сторона адаптируется к угрозе со стороны БПЛА, они "теряют свою тактическую ценность". ВВС Украины уже доказали, что могут сбивать Shahed-136.

В интервью "Новини.LIVE" военный эксперт Владислав Селезнев, бывший спикер Генштаба ВСУ, рассказал, что с помощью Shahed-136 россияне пытаются компенсировать нехватку тактических и оперативно-тактических ракет. Иранские БПЛА являются неплохой альтернативой российским ракетам, ведь могут нести 40 кг взрывчатки и стоят гораздо дешевле. Они могут довольно точно бить по целям как при помощи российской навигационной системы "ГЛОНАСС", так и при помощи американских или европейских спутниковых сетей.

Владислав Селезнев обратил внимание, что ВС РФ чаще всего нацеливают Shahed-136 не на военные объекты, а на гражданскую инфраструктуру. По мнению эксперта, президент Владимир Путин специально выбрал такую тактику для запугивания мирного населения, создание хаоса, беспорядка и панических настроений, чтобы вынудить Киев пойти на переговоры.

Владислав Селезнев назвал три способа противодействия Shahed-136: скрывать перемещения военных, предотвращать скопление большого количества людей в одном месте и расширять систему ПВО. По его словам, у ВСУ есть относительно недорогие средства для поражения иранских дронов-камикадзе, в том числе спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы.

"Думаю, проблема "Шахедов" в ближайшее время будет решена. Вспомним важный аспект: немалый опыт по сбиванию дронов-камикадзе у Израиля. Согласятся ли наши израильские коллеги поделиться своими навыками, а возможно, и — оборудованием, пока точно не известно", — отметил военный эксперт.

Ранее украинские военные рассказали, чем опасны Shahed 136. Российские войска ставят на дроны свою маркировку "Герань-2", но эксперты все равно узнали модели из Ирана. Украинские войска научились сбивать их при помощи стрелкового оружия, ЗРК Stinger, зенитных установок и других средств ПВО.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о преимуществах и недостатках Shahed-136. По его словам, украинские системы ПВО замечают иранские дроны, но последние находят лазейки.