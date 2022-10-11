Втрачають стратегічну цінність: експерти розповіли, чому іранські дрони не допоможуть РФ

Володимир Путін намагається залякати українців, спрямовуючи БПЛА-камікадзе по мирним мешканцям, але ЗСУ є що протиставити.

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Крім ракет Росія атакує Україну іранськими безпілотниками, такими як Shahed-136. Експерти пояснили, чому з кожним днем ці дрони стають все менш ефективними.

Shahed-136 літають низько і голосно, через що їх прозвали "мопедами, що літають". Росія запустила по Україні близько 80 таких дронів, з них українській системі ППО вдалося збити близько 60%, решта ж долетіла до своїх цілей і завдала шкоди. Один із останніх випадків — масовий удар за допомогою дронів по місту Біла Церква Київської області.

Співробітник Королівського коледжу Лондона Марина Мирон в інтерв'ю виданню Business Insider заявила, що за допомогою Shahed-136 Росія на чолі з Володимиром Путіним прагне "посіяти жах та хаос" серед українців і показати, що російська армія може дістати цивільних на великій відстані від лінії фронту. Таким чином чиниться психологічний тиск на українців, які вважали, що перебувають у безпеці.

"Він посилає повідомлення за допомогою дронів і ракет, показуючи, що вони ще мають нереалізовані можливості, і що вони можуть частіше їх застосовувати", — підкреслила Марина Мирон.

На думку вченої, дрони є руйнівною силою, але вони необов'язково стануть вирішальним чинником у війні в Україні. Щойно одна сторона адаптується до загрози з боку БПЛА, вони "втрачають свою тактичну цінність". ВВС України вже довели, що можуть збивати Shahed-136.

В інтерв'ю "Новини.LIVE" військовий експерт Владислав Селезньов, колишній спікер Генштабу ЗСУ, розповів, що за допомогою Shahed-136 росіяни намагаються компенсувати нестачу тактичних та оперативно-тактичних ракет. Іранські БПЛА є непоганою альтернативою російським ракетам, адже можуть нести 40 кг вибухівки і коштують набагато дешевше. Вони можуть досить точно бити по цілям як з допомогою російської навігаційної системи "ГЛОНАСС", так і з допомогою американських чи європейських супутникових мереж.

Владислав Селезньов звернув увагу, що ЗС РФ найчастіше націлює Shahed-136 не на військові об'єкти, а на цивільну інфраструктуру. На думку експерта, президент Володимир Путін спеціально обрав таку тактику для залякування мирного населення, створення хаосу, безладдя та панічних настроїв, щоб змусити Київ піти на переговори.

Владислав Селезньов назвав три способи протидії Shahed-136: приховувати переміщення військових, запобігати накопиченню великої кількості людей в одному місці та розширювати систему ППО. За його словами, ЗСУ має відносно недорогі засоби для ураження іранських дронів-камікадзе, зокрема спарену зенітна установку ЗУ-23-2 і великокаліберні кулемети.

"Думаю, проблему "Шахедів" найближчим часом буде вирішено. Згадаймо важливий аспект: чималий досвід зі збивання дронів-камікадзе в Ізраїлю. Чи погодяться наші ізраїльські колеги поділитися своїми навичками, а можливо, і обладнанням, поки точно не відомо", — наголосив військовий експерт.

Раніше українські військові розповіли, чим небезпечні Shahed 136. Російські війська ставлять на дрони своє маркування "Герань-2", але експерти все одно впізнали моделі з Ірану. Українські війська навчилися збивати їх за допомогою стрілецької зброї, ЗРК Stinger, зенітних установок та інших засобів ППО.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про переваги та недоліки Shahed-136. За його словами, українські системи ППО помічають іранські дрони, але останні знаходять лазівки.