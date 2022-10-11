Русские хакеры будут пытаться взламывать украинцев: несколько советов, чтобы не попасться

Киберполиция предупреждает украинцев об угрозах в Интернете.

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Украинские киберполицейские опубликовали несколько советов для граждан Украины, которые помогут им не стать жертвами возможных кибератак со стороны русских хакеров.

Как сообщила Киберполиция в своем телеграм-канале, хакерские группировки, спонсируемые российским государством, не оставят попытки атаковать украинскую интернет-инфраструктуру. Кибератакам могут подвергнуться сайты и сервисы госсектора, частных компаний, и даже устройства простых граждан. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюсти несколько простых правил.

Рекомендации Киберполиции Украины:

Используйте надежные, сложные пароли, разные для каждого сайта или приложения. Настройте двухфакторную аутентификацию в соцсетях. Не переходите по сомнительным ссылкам, потому что вы можете попасть на фишинговый сайт. Не пересылайте посредством мессенджеров конфиденциальную информацию вроде фото документов. Приложения и ПО загружайте только из официальных источников. Используйте лицензионные программы и антивирусы. Запретите удаленный перевыпуск SIM-карты у оператора сотовой сети или перейдите на контрактное обслуживание. Регулярно совершайте резервное копирование данных.

Ранее Фокус сообщал о том, что украинским хакерам удалось взломать российскую систему "Госуслуги". они слили в открытый доступ часть выкачанной базы, содержащей данные о 5000 россиянах. Хакеры заявили, что не намерены продавать все данные, которые они заполучили.

Также мы писали о том, что хакерская группа, которую связывают с силовыми ведомствами РФ, атаковала несколько крупных аэропортов США. Однако серьезного вреда они не нанесли. Временные неудобства испытали пассажиры, которые не могли зайти на информационные сайты аэропортов, чтобы, к примеру, посмотреть расписание полетов или заказать билеты онлайн.