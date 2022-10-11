Російські хакери намагатимуться зламувати українців: кілька порад, щоб не натрапити

Кіберполіція попереджає українців про погрози в інтернеті.

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Українські кіберполіцейські опублікували кілька порад для громадян України, які допоможуть не стати жертвами можливих кібератак із боку російських хакерів.

Як повідомила Кіберполіція у своєму телеграм-каналі, хакерські угруповання, які спонсорує російська держава, не залишать спроби атакувати українську інтернет-інфраструктуру. Кібератакам можуть піддатися сайти та сервіси держсектору, приватних компаній, і навіть пристрої простих громадян. Щоб не стати жертвою зловмисників, необхідно дотриматись кількох простих правил.

Рекомендації Кіберполіції України:

Використовуйте надійні, складні паролі, різні для кожного сайту або програми. Налаштуйте двофакторну автентифікацію у соцмережах. Не переходьте на сумнівні посилання, тому що ви можете потрапити на фішинговий сайт. Не надсилайте за допомогою месенджерів конфіденційну інформацію на кшталт фото документів. Програми та програмне забезпечення завантажуйте лише з офіційних джерел. Використовуйте ліцензійні програми й антивіруси. Забороніть віддалений перевипуск SIM-картки в оператора мережі або перейдіть на контрактне обслуговування. Регулярно здійснюйте резервне копіювання даних.

Раніше Фокус повідомляв про те, що українським хакерам вдалося зламати російську систему "Госуслуги". Вони злили у відкритий доступ частину викачаної бази, що містить дані про 5 000 росіян. Хакери заявили, що не мають наміру продавати всі дані, які вони отримали.

Також ми писали про те, що хакерська група, яку пов'язують із силовими відомствами РФ, атакувала кілька великих аеропортів США. Однак серйозної шкоди вони не завдали. Тимчасові незручності зазнали пасажири, які не могли зайти на інформаційні сайти аеропортів, щоб, наприклад, переглянути розклад польотів або замовити квитки онлайн.