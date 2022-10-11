Россияне угрожают Украине "супермощными" БПЛА, доставленными в Донецк: что о них известно

Российские СМИ хвастаются, что передали боевикам квадрокоптеры Autel Robotics EVO II Pro Enterprise, но у ВСУ есть "птички" покруче.

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Российские волонтеры доставили в оккупированный Донецк дроны и цифровые радиостанции для боевиков. Об этом написал российский сайт "Подмосковье сегодня", который организовал кампанию.

Как пишет СМИ, 13 сентября журналисты объявили сбор средств для помощи боевикам так называемых "Л/ДНР" и российским военным на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. За две недели россияне пожертвовали 1 473 470 руб. (около 845 329 грн), на которые волонтеры закупили оборудование. 10 октября представители общественной организации "Союз десантников" доставили груз в Донецк и передали его 100-й мотострелковой бригаде. Оккупанты пригрозили, что в ближайшие дни отправят технику на передовую и используют против украинских войск.

В частности, "Подмосковье сегодня" отчиталось о передаче трех "умных и супермощных" дронов Autel Robotics EVO II Pro Enterprise Rugged Bundle. Это коммерческая модель производства Autel Robotics (принадлежит китайской Autel Intelligent Technology). Они по умолчанию оснащаются тепловизорами и высокоточными камерами с разрешением 20 МП, 3-кратными оптическими и 16-кратными цифровыми зумами, которые позволяют проводить воздушную разведку с большого расстояния. Устройства также способны записывать видео в разрешении 6К, 4К, 2,7К, 1080р.

Характеристики Autel Robotics EVO II Pro Enterprise

Продолжительность полета: до 42 мин.

Максимальная скорость полета: 20 м/с

Потолок высоты: 4 км

Взлетная масса: 1110 г

Рабочие частоты: 2,400 ГГц — 2,4835 ГГц; 5,725 ГГц — 5,850 ГГц

Стоит отметить, что коммерческие дроны уязвимы перед системами радиоэлектронной борьбы, такими как антидроновые ружья, которыми ВСУ пользуется на фронте. Украинские военные получили от западных партнеров разные системы, такие как EDM4S Sky Wiper, DroneDefender, SteelRock Nightfighter.

Украинские военные также используют БПЛА производства Autel. В августе волонтеры передали ВСУ 100 дронов Autel EVO II 640T за 25 млн грн. Они оснащены еще тепловизорами для поиска российской техники и солдат даже ночью.