Росіяни погрожують Україні "суперпотужними" БПЛА, доставленими у Донецьк: що про них відомо

Російські ЗМІ вихваляються, що передали бойовикам квадрокоптери Autel Robotics EVO II Pro Enterprise, але у ЗСУ є крутіші "пташки".

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Російські волонтери доставили в окупований Донецьк дрони та цифрові радіостанції для бійців. Про це написав російський сайт " Підмосков'я сьогодні ", який організував кампанію.

Як пише ЗМІ, 13 вересня журналісти оголосили збір коштів для допомоги бійцям так званих "Л/ДНР" та російським військовим на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. За два тижні росіяни пожертвували 1 473 470 руб. (близько 845 329 грн.), за які волонтери закупили обладнання. 10 жовтня представники громадської організації "Союз десантників" доставили вантаж у Донецьк та передали його 100-ій мотострілецькій бригаді. Окупанти пригрозили, що найближчими днями відправлять техніку на передову та використають проти українських військ.

Зокрема, "Підмосков'я сьогодні" відзвітувало про передачу трьох "розумних та суперпотужних" дронів Autel Robotics EVO II Pro Enterprise Rugged Bundle. Це комерційна модель виробництва Autel Robotics (належить китайській Autel Intelligent Technology). Вони за замовчуванням оснащуються тепловізорами та високоточними камерами з роздільною здатністю 20 МП, 3-кратним оптичним та 16-кратним цифровим зумом, які дозволяють проводити повітряну розвідку з великої відстані. Пристрої також здатні записувати відео з роздільною здатністю 6К, 4К, 2,7К, 1080р.

Характеристики Autel Robotics EVO II Pro Enterprise

Тривалість польоту: до 42 хв

Максимальна швидкість польоту: 20 м/с

Стеля висоти: 4 км

Злітна вага: 1110 г

Робочі частоти: 2,400 ГГц — 2,4835 ГГц; 5,725 ГГц — 5,850 ГГц

Варто зазначити, що комерційні дрони вразливі перед системами радіоелектронної боротьби, такими як антидронові рушниці, якими ЗСУ користується на фронті. Українські військові отримали від західних партнерів різні системи, як EDM4S Sky Wiper, DroneDefender, SteelRock Nightfighter.

Українські військові використовують БПЛА виробництва Autel. У серпні волонтери передали ЗСУ 100 дронів Autel EVO II 640T за 25 млн грн. Вони оснащені ще тепловізорами для пошуку російської техніки та солдатів навіть уночі.