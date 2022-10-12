Facebook резко сократил количество фолловеров: блогеры и лидеры мнений недоумевают

Даже страница Марка Цукерберга попала "под сокращение" подписчиков.

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Многие известные личности, страницы которых очень популярны в соцсети Facebook, недавно обнаружили, что количество подписчиков резко сократилось, и теперь набрать более 10 000 фолловеров не получается. В чем причина таких действий со стороны соцсети, пока не ясно.

Изменения затронули не только украинских лидеров мнений, но и российских, и американских, и из других стран мира. К примеру, на странице Марка Цукерберга, основателя соцсети, на данный момент 9996 подписчиков, а ранее их было 119 млн.

"Facebook создал цунами, которое смыло почти 900 000 моих подписчиков и оставило на берегу только 9000 с небольшим", — написала в Твиттере бангладешская писательница Таслима Насрин.

Представитель компании, пожелавший остаться неназванным, отметил в комментарии изданию ndtv.com сказал, что в Meta знают о данной проблеме и работают над тем, чтобы ее решить: "Нам известно, что некоторые люди наблюдают снижение количества подписчиков в своих профилях Facebook. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим прощения за доставленные неудобства".

На данный момент материнская компания Meta официально не прокомментировала случившееся.

Ранее мы сообщали о том, что Марк Цукерберг лишился весомой части своего состояния из-за неудавшегося проекта Метавселенной. Теперь предприниматель не считается одним из самых богатых людей в мире, так как некоторые экономические СМИ исключили его из 10-ки богатейших. Эксперты подсчитали также, что Цукерберг потерял $70 млрд личного капитала.