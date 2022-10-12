Facebook різко скоротив кількість підписників: блогери та лідери думок дивуються

Навіть сторінка Марка Цукерберга потрапила "під скорочення" підписників.

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Багато відомих осіб, сторінки яких дуже популярні в соцмережі Facebook, нещодавно виявили, що кількість підписників різко скоротилася, і тепер набрати більше 10 000 підписників не виходить. У чому причина таких дій з боку соцмережі поки не зрозуміло.

Зміни торкнулися не лише українських лідерів думок, а й російських, і американських, і з інших країн світу. Наприклад, на сторінці Марка Цукерберга, засновника соцмережі, на даний момент 9996 передплатників, а раніше їх було 119 мільйонів.

"Facebook створив цунамі, яке змило майже 900 000 моїх підписників і залишив на березі лише 9000 з гаком", — написала в Твіттері бангладешська письменниця Тасліма Насрін.

Представник компанії, який побажав залишитися неназваним, зазначив у коментарі виданню ndtv.com, що в Meta знають про цю проблему і працюють над тим, щоб її вирішити: "Нам відомо, що деякі люди спостерігають зниження кількості підписників у своїх профілях Facebook. Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше повернути все в норму, і просимо вибачення за створені незручності".

Поки що материнська компанія Meta офіційно не прокоментувала те, що сталося.

Раніше ми повідомляли про те, що Марк Цукерберг втратив вагому частину свого багатства через невдалий проєкт Метавсесвіту. Тепер підприємець не вважається одним із найбагатших людей у світі, оскільки деякі економічні ЗМІ виключили його з десятки найбагатших. Експерти підрахували також, що Цукерберг втратив $70 млрд. особистого капіталу.