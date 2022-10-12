Компьютеры никто не покупает: продажи обрушились сильнее всего за последние 20 лет

Потребители скупили много ПК за два предыдущих года, а теперь их не привлекают даже большие скидки.

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В третьем квартале 2022 года на глобальном рынке компьютеров произошло самое сильное падение продаж за последние 20 с лишним лет. Такими показателями исследовательская компания Gartner поделилась в своем новом отчете.

Gartner отслеживает продажи персональных компьютеров со средины 1990-х годов. Эксперты обратили внимание, что с июля по сентябрь по всему миру продали 68 миллионов ПК, что на 19,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. И это уже пятый квартал подряд, когда показатели снижаются в годовом выражении.

Аналитики подчеркивают, что продажи оказались очень вялыми, несмотря на начало нового учебного года, акции, скидки и общее снижение цен на фоне падения спроса. Дело в том, что многие пользователи купили новые компьютеры за последние два года, а геополитические и экономические проблемы заставили компании более экономно тратить деньги на IT-сферу. Замедление продаж ноутбуков привело к снижению общего рынка США, но рынок настольных ПК показал скромный рост, обусловленный неудовлетворенным спросом со стороны предприятий, а также закупками государственного сектора.

"Результаты этого квартала могут ознаменовать собой историческое замедление рынка ПК. Хотя сбои в цепочке поставок, наконец, уменьшились, большие запасы теперь стали серьезной проблемой, учитывая слабый спрос на ПК как на потребительском, так и на бизнес-рынке", — прокомментировал директор по аналитике Gartner Микако Китагава.

В последнем квартале Lenovo сохранил лидерство по поставкам ПК на мировом рынке с долей 25,2%. Китайский гигант увеличил свою долю по сравнению с 2021 годом, хотя число проданных компьютеров снизилось во всех регионах, кроме Канады. На втором месте оказалась HP с 18,7%, а тройку лидеров замкнула Dell с 17,7%. Дальше со значительным отставанием идут Apple (8,5%), Asus (8,2%), Acer (6,6%), еще 15,2% разделили между собой более мелкие производители.

Ранее писали, что по всему миру могут снизиться продажи телевизоров. За первое полугодие 2022 года магазины продали почти на 6% панелей меньше, чем в 2021 году.

Писали также, что в России продажи смартфонов рухнули до показателей десятилетней давности. На фоне санкций россияне стараются экономить на технике, многие попросту не могут позволить себе новые устройства, а потому обращаются на вторичный рынок.