Комп'ютери ніхто не купує: продажі обвалилися найсильніше за останні 20 років

Споживачі скупили багато ПК за два попередні роки, а тепер їх не приваблюють навіть великі знижки.

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У третьому кварталі 2022 року на глобальному ринку комп'ютерів відбулося найсильніше падіння продажів за останні 20 років. Такими показниками дослідницька компанія Gartner поділилася у своєму новому звіті.

Gartner відстежує продаж персональних комп'ютерів із середини 1990-х років. Експерти звернули увагу, що з липня по вересень у всьому світі продали 68 мільйонів ПК, що на 19,5% менше у порівнянні з тим же періодом 2021 року. І це вже п'ятий квартал поспіль, коли показники знижуються у річному вираженні.

Аналітики наголошують, що продаж виявився дуже млявим, незважаючи на початок нового навчального року, акції, знижки та загальне зниження цін на тлі падіння попиту. Справа в тому, що багато користувачів купили нові комп'ютери за останні два роки, а геополітичні та економічні проблеми змусили компанії більш економно витрачати гроші на IT-сферу. Уповільнення продажів ноутбуків призвело до зниження загального ринку США, але ринок настільних ПК показав скромне зростання, зумовлене незадоволеним попитом з боку підприємств, а також закупівлями державного сектора.

"Результати цього кварталу можуть ознаменувати собою історичне уповільнення ринку ПК. Хоча збої в ланцюжку поставок, нарешті, зменшилися, великі запаси тепер стали серйозною проблемою з огляду на слабкий попит на ПК як на споживчому, так і на бізнес-ринку", — прокоментував директор з аналітиці Gartner Мікако Кітагава.

В останньому кварталі Lenovo зберіг лідерство з постачання ПК на світовому ринку з часткою 25,2%. Китайський гігант збільшив свою частку порівняно з 2021 роком, хоча кількість проданих комп'ютерів знизилася в усіх регіонах, крім Канади. На другому місці опинилася HP з 18,7%, а трійку лідерів замкнула Dell із 17,7%. Далі зі значним відставанням йдуть Apple (8,5%), Asus (8,2%), Acer (6,6%), ще 15,2% розділили між собою дрібніші виробники.

Раніше писали, що у всьому світі можуть знизитися продажі телевізорів. За перше півріччя 2022 року магазини продали майже на 6% панелей менше, ніж 2021 року.

Писали також, що в Росії продаж смартфонів впав до показників десятирічної давності. На тлі санкцій росіяни намагаються економити на техніці, багато хто просто не може дозволити собі нові пристрої, а тому звертається на вторинний ринок.