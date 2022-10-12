Скорость самой быстрой интернет-сети в мире увеличилась до невероятных 46 Терабит/с

Это в 46 000 раз быстрее, чем оптоволоконная потребительская сеть с ее 10 Гбит/с.

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Самая быстрая интернет-сеть США недавно была модернизирована и теперь может похвастаться невероятной пропускной способностью — 46 терабит в секунду. Однако воспользоваться "сверхбыстрым" Интернетом могут пока только ученые, пишет newatlas.com.

Первоначальная сеть ESnet была создана в 1986 году, чтобы объединить единой сетью ученых, работающих на Министерства энергетики США. Это позволило им быстро обмениваться огромными объемами необработанных данных. За прошедшие десятилетия сеть претерпела множество обновлений, а в 2021 году по ней было передано огромное количество данных — 1,1 экзабайта.

Недавно сеть апгрейдили снова и она получила название ESnet6. Ее архитектура состоит из выделенных волоконно-оптических кабелей протяженностью 24 000 км. Каждый канал может передавать данные со скоростью от 400 Гбит/с до 1 Тбит/с. На сегодняшний день пропускная способность составляет до 46 Тбит/с, что в 46 000 раз быстрее, чем оптоволоконная потребительская сеть с ее 10 Гбит/с. Выше скорость передачи данных только у экспериментальной установки в Японии, которая демонстрирует скорость 1 петабит в секунду (Пбит/с), что составляет 1000 Тбит/с. Однако японская сеть не используется на практике.

ESnet6 предназначена для того, чтобы ученые могли передавать большие наборы данных друг другу, с устройства на устройство и т.д. для решения проблем и работы в таких областях, как моделирование климата, геномные исследования, наблюдения с помощью телескопа, физические эксперименты и квантовая информация.

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