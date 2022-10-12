Швидкість найшвидшої мережі Інтернет у світі збільшилася до неймовірних 46 Терабіт/с

Це у 46 000 разів швидше, ніж оптоволоконна споживча мережа з її 10 Гбіт/с.

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Мережа Інтернет ESnet нещодавно була модернізована і тепер має неймовірну пропускну здатність — 46 терабіт на секунду. Проте скористатися "надшвидким" Інтернетом можуть поки що лише американські вчені, пише newatlas.com.

ESnet створили для того, щоб вчені, які працюють у сфері енергетики, могли швидко обмінюватися даними, тому що їхні лабораторії розкидані по всій території США. Мережа вперше була запущена у 1986 році. З того часу мережу неодноразово модернізували і доопрацьовували, і, в результаті, 2021 року по ній передали величезну кількість даних — 1,1 ексабайт.

Нещодавно мережу оновили знову, і вона отримала назву ESnet6. Її архітектура складається із оптоволоконних кабелів, довжина яких становить 24 000 км. Кабелі утворюють канали, кожен із яких може передавати інформацію зі швидкістю від 400 Гбіт/с до 1 Тбіт/с. Зараз пропускна спроможність становить до 46 Тбіт/с, що у 46 000 разів швидше, ніж оптоволоконна споживча мережа з її 10 Гбіт/с. Вище швидкість передачі лише в експериментальної установки Японії, що демонструє швидкість 1 петабіт на секунду (Пбіт/с), що становить 1000 Тбіт/с. Проте японська мережа немає на практиці.

ESnet6 призначена для того, щоб вчені могли передавати великі набори даних один одному з пристрою на пристрій і т.д.

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