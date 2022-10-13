Как правильно выбрать батарею, избежав подделок: рекомендации ФБР
На рынке очень много дефектных батарей, которые могут повредить технику или травмировать пользователей.
Сотрудники Федерального бюро расследований США призвали потребителей тщательнее выбирать аккумуляторы и павербанки из-за большого количества подделок. Специалисты провели расследование и предоставили рекомендации, передает сайт TechSpot.
Из-за проблем с экономикой и энергетикой все больше людей по всему миру пытаются экономить, в том числе на аккумуляторах — многие выбирают дешевые модели и подвергаются большому риску. Проблема оказалась настолько серьезной, что ею заинтересовалась ФБР. Агенты бюро предупредили: за привлекательной ценой и большими скидками скрываются мошенники или низкокачественные батареи, которые однажды могут перегреться или даже взорваться, повредив технику или травмировав окружающих.
ФБР посоветовало всегда покупать аккумуляторы у официальных (авторизированных) поставщиков и в лицензированных магазинах, ведь они предоставляют продукцию, которую протестировали в лабораториях. Многие производители продают товар напрямую через собственные сайты, предоставляют список надежных поставщиков или имеют онлайн-сервисы, помогающие определить подлинность.
Специалисты призвали не покупать аккумуляторы на вторичном рынке, ведь очень часто под видом оригинальных комплектующих для устройств предлагают контрафакт. Кроме того, бывшие в употреблении батареи могут быть повреждены предыдущим владельцем. Если желание сэкономить пересиливает опасения, то стоит проверить продавца, почитать отзывы и убедиться, что он не обманывает покупателей. Перед покупкой можно изучить конструкцию оригинального аккумулятора, а затем сравнивать с предложенными на предмет любых отличий. Рекомендуется также сравнить цены, ведь если батарею продают по цене намного ниже средней, то, скорее всего, с ней что-то не так.
Нельзя покупать аккумуляторы, если:
- неправильная упаковка
- этикетка содержит ошибки или опечатки
- этикетка легко отклеивается
- не указан номер партии производителя
Ранее рассказывали, как правильно использовать павербанки для максимально эффективной работы. Внешние батареи помогают подзарядить гаджеты вдали от розеток, но из-за ошибок пользователей могут сломаться или даже взорваться.
Недавно инженеры из Гонконга предложили внешний аккумулятор iFory емкостью 40 000 мАч. Он обладает компактными размерами, весом в 1,5 кг и отлично подходит для путешествий или подстраховки на случай отключения электроэнергии.