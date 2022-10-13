Как правильно выбрать батарею, избежав подделок: рекомендации ФБР

На рынке очень много дефектных батарей, которые могут повредить технику или травмировать пользователей.

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Сотрудники Федерального бюро расследований США призвали потребителей тщательнее выбирать аккумуляторы и павербанки из-за большого количества подделок. Специалисты провели расследование и предоставили рекомендации, передает сайт TechSpot.

Из-за проблем с экономикой и энергетикой все больше людей по всему миру пытаются экономить, в том числе на аккумуляторах — многие выбирают дешевые модели и подвергаются большому риску. Проблема оказалась настолько серьезной, что ею заинтересовалась ФБР. Агенты бюро предупредили: за привлекательной ценой и большими скидками скрываются мошенники или низкокачественные батареи, которые однажды могут перегреться или даже взорваться, повредив технику или травмировав окружающих.

ФБР посоветовало всегда покупать аккумуляторы у официальных (авторизированных) поставщиков и в лицензированных магазинах, ведь они предоставляют продукцию, которую протестировали в лабораториях. Многие производители продают товар напрямую через собственные сайты, предоставляют список надежных поставщиков или имеют онлайн-сервисы, помогающие определить подлинность.

Специалисты призвали не покупать аккумуляторы на вторичном рынке, ведь очень часто под видом оригинальных комплектующих для устройств предлагают контрафакт. Кроме того, бывшие в употреблении батареи могут быть повреждены предыдущим владельцем. Если желание сэкономить пересиливает опасения, то стоит проверить продавца, почитать отзывы и убедиться, что он не обманывает покупателей. Перед покупкой можно изучить конструкцию оригинального аккумулятора, а затем сравнивать с предложенными на предмет любых отличий. Рекомендуется также сравнить цены, ведь если батарею продают по цене намного ниже средней, то, скорее всего, с ней что-то не так.

Нельзя покупать аккумуляторы, если:

неправильная упаковка

этикетка содержит ошибки или опечатки

этикетка легко отклеивается

не указан номер партии производителя

Ранее рассказывали, как правильно использовать павербанки для максимально эффективной работы. Внешние батареи помогают подзарядить гаджеты вдали от розеток, но из-за ошибок пользователей могут сломаться или даже взорваться.

Недавно инженеры из Гонконга предложили внешний аккумулятор iFory емкостью 40 000 мАч. Он обладает компактными размерами, весом в 1,5 кг и отлично подходит для путешествий или подстраховки на случай отключения электроэнергии.