Як правильно вибрати батарею, уникнувши підробок: рекомендації ФБР

На ринку багато дефектних батарей, які можуть пошкодити техніку або травмувати користувачів.

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Співробітники Федерального бюро розслідувань США закликали споживачів ретельніше вибирати акумулятори та павербанки через велику кількість підробок. Фахівці провели розслідування та надали рекомендації, передає сайт TechSpot.

Через проблеми з економікою та енергетикою все більше людей по всьому світу намагаються заощаджувати, зокрема на акумуляторах — багато хто вибирає дешеві моделі і наражається на великий ризик. Проблема виявилася настільки серйозною, що нею зацікавилася ФБР. Агенти бюро попередили: за привабливою ціною і великими знижками ховаються шахраї або низькоякісні батареї, які можуть перегрітися або навіть вибухнути, пошкодивши техніку або травмувавши оточуючих.

ФБР порадило завжди купувати акумулятори у офіційних (авторизованих) постачальників та ліцензованих магазинах, адже вони надають продукцію, яку протестували в лабораторіях. Багато виробників продають товар безпосередньо через власні сайти, надають список надійних постачальників або мають онлайн-сервіси, які допомагають визначити справжність.

Фахівці закликали не купувати акумулятори на вторинному ринку, адже дуже часто у вигляді оригінальних деталей для комплектування для пристроїв пропонують контрафакт. Крім того, батареї, які були у використанні, можуть бути пошкоджені попереднім власником. Якщо бажання заощадити пересилює побоювання, варто перевірити продавця, почитати відгуки і переконатися, що він не обманює покупців. Перед покупкою можна вивчити конструкцію оригінального акумулятора, а потім порівнювати із запропонованими на предмет будь-яких відмінностей. Рекомендується також порівняти ціни, адже якщо батарею продають за ціною набагато нижчою за середню, то, швидше за все, з нею щось не так.

Не можна купувати акумулятори, якщо:

неправильна упаковка

етикетка містить помилки або друкарські помилки

етикетка легко відклеюється

не вказано номер партії виробника

Раніше розповідали, як правильно використовувати павербанки для максимально ефективної роботи. Зовнішні батареї допомагають підзарядити гаджети далеко від розеток, але через помилки користувачів можуть зламатися або навіть вибухнути.

Нещодавно інженери з Гонконгу запропонували зовнішній акумулятор iFory ємністю 40 000 мАг. Він має компактні розміри, вагу 1,5 кг і чудово підходить для подорожей або підстрахування на випадок відключення електроенергії.