ВС РФ запускает иранские дроны Shahed-131: чем они отличаются от Shahed-136
БПЛА Shahed-131 "разобрали на запчасти" после его прилета в Киевскую область.
Российская армия вслед за Shahed-136 начала использовать новый тип иранских дронов под названием Shahed-131. Об этом аналитики Ukraine Weapons Tracker сообщили в Twitter.
После атаки дронов-камикадзе в Киевской области обнаружили останки летательного аппарата, который идентифицировали как Shahed-131. На корпусе сохранилась маркировка "431 Герань", тогда как Shahed-136 россияне подписывают "Герань-2".
Аналитики отмечают, что эта модель обладает меньшими размерами, дальностью полета и количеством взрывчатки по сравнению с Shahed-136. Кроме того, на Shahed-131 ставят двигатели послабее: иранские Shahed-783/788 или Serat-01, которые по характеристикам схожи с китайскими MDR-208.
Известные характеристики Shahed-131
- Длина: 2,6 м
- Вес: 135 кг
- Боеголовка: 15 кг взрывчатки
- Дальность полета: около 900 км
Как пишет издание Defence Express, Россия уже применяла Shahed-131 для ударов по Украине, в частности, по Одессе. Отчет, представленный Центром стратегических коммуникаций ВСУ говорит о том, что в аппарате используются коммерческая электроника, в том числе приемник GPS, поэтому дрон может поражать только неподвижные объекты. Разработчики оснастили БПЛА системой защиты от подмены навигационных сигналов, но не от "глушилок". В случае потери спутникового сигнала Shahed-131 продолжит двигаться тем же курсом и на той же высоте, а потом скорректирует траекторию при возобновлении связи.
Ранее писали, что Россия атаковала Киевскую область иранскими дронами-камикадзе. Удар пришелся на поселок Макаров, его глава Вадим Токар подтвердил взрывы, на месте работают спасатели.
До этого ВСУ рассказали, как издалека распознать беспилотники Shahed-136. Во время работы двигатель издает громкий шум, из-за чего модель прозвали "летающим мопедом".