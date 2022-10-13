ВС РФ запускает иранские дроны Shahed-131: чем они отличаются от Shahed-136

БПЛА Shahed-131 "разобрали на запчасти" после его прилета в Киевскую область.

Related video

Российская армия вслед за Shahed-136 начала использовать новый тип иранских дронов под названием Shahed-131. Об этом аналитики Ukraine Weapons Tracker сообщили в Twitter.

После атаки дронов-камикадзе в Киевской области обнаружили останки летательного аппарата, который идентифицировали как Shahed-131. На корпусе сохранилась маркировка "431 Герань", тогда как Shahed-136 россияне подписывают "Герань-2".

[ + – ] Двигатель Shahed-131, найденный в Киевской области Фото: Twitter [ + – ] Обломок крыла Shahed-131, найденный в Киевской области Фото: Twitter

Аналитики отмечают, что эта модель обладает меньшими размерами, дальностью полета и количеством взрывчатки по сравнению с Shahed-136. Кроме того, на Shahed-131 ставят двигатели послабее: иранские Shahed-783/788 или Serat-01, которые по характеристикам схожи с китайскими MDR-208.

Известные характеристики Shahed-131

Длина: 2,6 м

Вес: 135 кг

Боеголовка: 15 кг взрывчатки

Дальность полета: около 900 км

Как пишет издание Defence Express, Россия уже применяла Shahed-131 для ударов по Украине, в частности, по Одессе. Отчет, представленный Центром стратегических коммуникаций ВСУ говорит о том, что в аппарате используются коммерческая электроника, в том числе приемник GPS, поэтому дрон может поражать только неподвижные объекты. Разработчики оснастили БПЛА системой защиты от подмены навигационных сигналов, но не от "глушилок". В случае потери спутникового сигнала Shahed-131 продолжит двигаться тем же курсом и на той же высоте, а потом скорректирует траекторию при возобновлении связи.

Ранее писали, что Россия атаковала Киевскую область иранскими дронами-камикадзе. Удар пришелся на поселок Макаров, его глава Вадим Токар подтвердил взрывы, на месте работают спасатели.

До этого ВСУ рассказали, как издалека распознать беспилотники Shahed-136. Во время работы двигатель издает громкий шум, из-за чего модель прозвали "летающим мопедом".