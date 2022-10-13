ЗС РФ запускає іранські дрони Shahed-131: чим вони відрізняються від Shahed-136

БПЛА Shahed-131 "розібрали на запчастини" після його прильоту в Київську область.

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Російська армія слідом за Shahed-136 почала використовувати новий тип іранських дронів під назвою Shahed-131. Про це аналітики Ukraine Weapons Tracker повідомили у Twitter.

Після атаки дронів-камікадзе в Київській області помітили останки літального апарату, який ідентифікували як Shahed-131. На корпусі збереглося маркування "431 Герань", тоді як Shahed-136 росіяни підписують "Герань-2".

[ + – ] Двигун Shahed-131, знайдений у Київській області Фото: Twitter [ + – ] Уламок крила Shahed-131, знайдений у Київській області Фото: Twitter

Аналітики зазначають, що ця модель має менші розміри, дальність польоту та кількість вибухівки порівняно із Shahed-136. Крім того, на Shahed-131 ставлять слабші двигуни: іранські Shahed-783/788 або Serat-01, які за характеристиками схожі з китайськими MDR-208.

Відомі характеристики Shahed-131

довжина: 2,6 м;

вага: 135 кг;

боєголовка: 15 кг вибухівки;

дальність польоту: приблизно 900 км.

Як пише видання Defence Express, Росія уже застосовувала Shahed-131 для ударів по Україні, зокрема, по Одесі. Звіт, представлений Центром стратегічних комунікацій ЗСУ, свідчить про те, що в апараті використовуються комерційна електроніка, зокрема приймач GPS, тому дрон може уражати лише нерухомі об'єкти. Розробники оснастили БПЛА системою захисту від заміни навігаційних сигналів, але не від "глушилок". У разі втрати супутникового сигналу Shahed-131 продовжить рухатись тим же курсом і на тій же висоті, а потім скоригує траєкторію при відновленні зв'язку.

Раніше писали, що Росія атакувала Київську область іранськими дронами-камікадзе. Удар припав на селище Макарів, його голова Вадим Токар підтвердив вибухи, на місці працюють рятувальники.

До цього ЗСУ розповіли, як здалеку розпізнати безпілотники Shahed-136. Під час роботи двигун видає гучний шум, через що модель прозвали "мопедом, що літає".