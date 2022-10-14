Гроза танков: представлен новый дрон BLADE-55 с двумя встроенными гранатометами (фото)

Оружие легко перезаряжается, поэтому военные смогут многократно использовать БПЛА, экономя при этом деньги.

Related video

На выставке AUSA 2022 в США компания Alare Technologies представила новый военный дрон BLADE-55 с двумя гранатометами на борту. Об этом сообщает сайт Bulgarian Military.

[ + – ] Беспилотник BLADE-55 на выставке AUSA 2022 Фото: Twitter

На корпусе крупного квадрокоптера закрепили два спаренных противотанковых гранатомета M72 LAW производства NAMMO (Норвегия), которые стреляют 66-мм гранатами. По словам разработчика, BLADE-55 может вертикально взлетать и приземляться с полезной нагрузкой весом до 9 кг, атаковать технику с воздуха два раза подряд, а затем возвращаться на базу для перезарядки. Боеприпасы стоят недорого, поэтому такой БПЛА обходится гораздо дешевле дронов-камикадзе, которые взрываются вместе со своими целями.

[ + – ] BLADE-55 стреляет из гранатомета [ + – ] Выстрел BLADE-55 поразил грузовик

В обычном режиме солдат кладет гранатомет М72 LAW себе на плечо и может эффективно поражать цели на расстоянии около 350 метров. Используя такое оружие в сочетании с дроном, военные значительно увеличивают дальность поражения.

[ + – ] Команда Alare Technologies на испытаниях BLADE-55

Alare Technologies разработала для дрона собственные системы управления огнем и автономного полета. BLADE-55 может выступать не только ударным, но и разведывательным беспилотником благодаря встроенным камерам и датчикам, а GPS-модуль позволяет летать вслепую в условиях плохой видимости. Открытая архитектура позволяет легко обновлять или устанавливать новое ПО. Компания утверждает, что уже получила от ВВС США разрешение на проведение испытательных полетов и боевых стрельб с BLADE-55.

Ранее писали, что украинские инженеры разработали новые дроны, оснащенные гранатометами. По словам военных, на них можно устанавливать РПГ отечественного и зарубежного производства, чтобы эффективно уничтожать противника на земле.

Фонд Сергея Притулы покупает для ВСУ украинские дроны RAM II, чтобы отомстить россиянам за ракетные обстрелы городов. Беспилотник типа "камикадзе" оказался недосягаемым для российских зенитно-ракетных комплексов "Оса".