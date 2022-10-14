Гроза танків: представлений новий дрон BLADE-55 із двома вбудованими гранатометами (фото)

Зброя легко перезаряджається, тому військові зможуть багаторазово використовувати БПЛА, заощаджуючи гроші.

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На виставці AUSA 2022 у США компанія Alare Technologies представила новий військовий дрон BLADE-55 із двома гранатометами на борту. Про це повідомляє сайт Bulgarian Military.

[ + – ] Безпілотник BLADE-55 на виставці AUSA 2022 Фото: Twitter

На корпусі великого квадрокоптера закріпили два спарені протитанкові гранатомети M72 LAW виробництва NAMMO (Норвегія), які стріляють 66-мм гранатами. За словами розробника, BLADE-55 може вертикально злітати та приземлятися з корисним навантаженням вагою до 9 кг, атакувати техніку з повітря двічі поспіль, а потім повертатися на базу для перезаряджання. Боєприпаси коштують недорого, тому такий БПЛА обходиться набагато дешевший за дрони-камікадзе, які вибухають разом зі своїми цілями.

[ + – ] BLADE-55 стріляє із гранатомета [ + – ] Постріл BLADE-55 вразив вантажівку

У звичайному режимі солдат кладе гранатомет М72 LAW собі на плече і може ефективно вражати цілі близько 350 метрів. Використовуючи таку зброю разом із дроном, військові значно збільшують дальність ураження.

[ + – ] Команда Alare Technologies на випробуваннях BLADE-55

Alare Technologies розробила для дрона власні системи керування вогнем та автономного польоту. BLADE-55 може виступати не тільки ударним, а й розвідувальним безпілотником завдяки вбудованим камерам та датчикам, а GPS-модуль дозволяє літати наосліп в умовах поганої видимості. Відкрита архітектура дозволяє легко оновлювати чи встановлювати нове програмне забезпечення. Компанія стверджує, що вже отримала від ВПС США дозвіл на проведення випробувальних польотів та бойових стрільб із BLADE-55.

Раніше писали, що українські інженери розробили нові дрони, оснащені гранатометами. За словами військових, на них можна встановлювати РПГ вітчизняного та зарубіжного виробництва, щоб ефективно знищувати противника на землі.

Фонд Сергія Притули купує для ЗСУ українські дрони RAM II, щоб помститися росіянам за ракетні обстріли міст. Безпілотник типу "камікадзе" виявився недосяжним для російських зенітно-ракетних комплексів "Оса".