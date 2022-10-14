Самые мощные Android-смартфоны в мире: топ-10 моделей сентября
Рейтинг AnTuTu возглавил Asus ROG Phone 6D Ultimate, который первым в мире получил процессор Dimensity 9000+ от Mediatek.
Бенчмарк AnTuTu определил самые производительные смартфоны на мировом рынке по итогам сентября 2022 года. Аналитики представили отчет на официальном сайте.
ROG Phone 6D Ultimate от Asus стал самым дорогим и обсуждаемым Android-смартфоном, выпущенным в сентябре. Согласно тестам AnTuTu, он оказался еще и самым производительным, набрав больше всего баллов в среднем (1 133 998). Это первый случай, когда рейтинг мощности возглавила модель на базе процессора Mediatek, а не Qualcomm Snapdragon.
"Dimensity 9000+ показал очень впечатляющую производительность. На самом деле список основан на данных пользователей, поэтому неудивительно, что ROG Phone 6D Ultimate, который совершил смелый прорыв в области рассеивания тепла, возглавляет список, но это не значит, что Dimensity 9000+ не заслуживает быть №1", — отметили аналитики.
В тройку лидеров вошли предыдущие модели от того же производителя: ROG Phone 6 Pro (второе место) и ROG Phone 6 (третье место). В отличие от флагмана, они оснащены процессором Snapdragon 8+ Gen 1, зато обладают схожим дизайном и элементами, упрощающими игровой процесс на смартфоне.
На четвертом и пятом местах оказались Red Magic 7S Pro и Red Magic 7 соответственно. Это тоже игровые модели, обладающие высокой производительностью благодаря передовым процессорам Snapdragon, но использовать их в повседневной жизни бывает неудобно из-за больших габаритов и высокой температуры.
Топ-10 самых производительных смартфонов завершают:
- Vivo X80
- Samsung Galaxy Z Fold 5G
- Motorola Edge 30 Pro
- Xiaomi Mi 12 Pro
- Poco F4 GT
Ранее писали, что Asus ROG Phone 6D Ultimate установил рекорд продаж в Китае. Это первый в мире смартфон с процессором MediaTek Dimensity 9000+, созданным 4-нанометровому техническому процессу. Он получил восемь ядер с частотой до 3050 МГц, 6,78-дюймовый дисплей и передовую систему охлаждения со специальной крышкой на задней панели, рассеивающей до 20% тепла.
Ранее составили топ-10 новых бюджетных смартфонов с хорошим соотношением цены и качества. Осенью 2022 года производители выпустили на рынок много гаджетов разной комплектации, поэтому покупателям есть из чего выбрать.