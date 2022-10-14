Найпотужніші Android-смартфони у світі: топ 10 моделей вересня

Рейтинг AnTuTu очолив Asus ROG Phone 6D Ultimate, який першим у світі отримав процесор Dimensity 9000+ від Mediatek.

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Бенчмарк AnTuTu визначив найпродуктивніші смартфони на світовому ринку за підсумками вересня 2022 року. Аналітики представили звіт на офіційному сайті.

ROG Phone 6D Ultimate від Asus став найдорожчим та обговорюваним Android-смартфоном, випущеним у вересні. Згідно з тестами AnTuTu, він виявився ще й найпродуктивнішим, набравши найбільше балів у середньому (1 133 998). Це перший випадок коли рейтинг потужності очолила модель на базі процесора Mediatek, а не Qualcomm Snapdragon.

"Dimensity 9000+ показав дуже вражаючу продуктивність. Насправді список заснований на даних користувачів, тому не дивно, що ROG Phone 6D Ultimate, який здійснив сміливий прорив у галузі розсіювання тепла, очолює список, але це не означає, що Dimensity 9000+ не заслуговує бути №1", — зазначили аналітики.

До трійки лідерів увійшли попередні моделі від того ж виробника: ROG Phone 6 Pro (друге місце) та ROG Phone 6 (третє місце). На відміну від флагмана, вони оснащені процесором Snapdragon 8+ Gen 1, зате мають схожий дизайн і елементи, що спрощують ігровий процес на смартфоні.

На четвертому та п'ятому місцях опинилися Red Magic 7S Pro та Red Magic 7 відповідно. Це теж ігрові моделі, що мають високу продуктивність завдяки передовим процесорам Snapdragon, але використовувати їх у повсякденному житті буває незручно через великі габарити і високу температуру.

Топ-10 найпродуктивніших смартфонів завершують:

Vivo X80

Samsung Galaxy Z Fold 5G

Motorola Edge 30 Pro

Xiaomi Mi 12 Pro

Poco F4 GT

[ + – ] Рейтинг продуктивності смартфонів вересня 2022 року Фото: AnTuTu

Раніше писали, що Asus ROG Phone 6D Ultimate встановив рекорд продажів у Китаї. Це перший у світі смартфон із процесором MediaTek Dimensity 9000+, створеним 4-нанометровим технічним процесом. Він отримав вісім ядер із частотою до 3050 МГц, 6,78-дюймовий дисплей та передову систему охолодження зі спеціальною кришкою на задній панелі, що розсіює до 20% тепла.

Раніше склали топ 10 нових бюджетних смартфонів з гарним співвідношенням ціни та якості. Восени 2022 року виробники випустили на ринок багато гаджетів різної комплектації, тому покупцям є із чого вибрати.