Россияне не смогут пользоваться браузерами Chrome, Safari и Edge: в чем причина

У многих российских сайтов нету сертификатов безопасности из-за того, что США ввели санкции против России.

Related video

Популярные интернет-браузеры Chrome, Safari, Edge могут заблокировать российские сайты, чтобы они не открывались пользователям. Об этом сообщает издание из РФ "Известия", ссылаясь на участников рынка.

Представитель одной из российских IT-компаний предполагает, что вскоре Chrome от Google, Safari от Apple и Edge от Microsoft могут заблокировать сайты с российскими сертификатами безопасности — это особая цифровая подпись, подтверждающая подлинность онлайн-ресурса. Браузер проверяет ее и если "сомневается" в подлинности, то попросту не открывает запрашиваемую страницу для защиты пользователя от фишинга и других возможных угроз.

Российские эксперты отрасли говорят, что большинство доменов рф., ру., су и т.д. всегда пользовались зарубежными сертификатами, но после введения санкций США и ЕС против России, многие центры, сертифицирующие веб-ресурсы, отозвали свои сертификаты, лишив их "цифровых подписей".

Так, отмечает СМИ, в сентябре веб-сайт "Сбербанка" был недоступен пользователям как раз по причине отсутствия сертификата. Поэтому банк призвал клиентов перейти на браузер от компании "Яндекс", или установить цифровую подпись своими силами. Издание подчеркивает, что с марта 2022 года сертификатами в РФ занимается Национальный удостоверяющий центр, однако, видимо, он не успевает справляться со множеством запросов от владельцев доменов. Дела плохи еще и потому, что зарубежные разрабы не слишком-то доверяют российским сертификатам. Один из источников сообщил "Известиям", что российские цифровые подписи не гарантируют безопасность соединения сайт — пользователь, а потому злоумышленники имеют возможность "перехватывать" трафик

Ранее Фокус сообщал о том, что блогер из РФ тестировал функцию экстренного вызова помощи на iPhone. В итоге, он разбил машину, но телефон никого на помощь так и не позвал.