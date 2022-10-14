Росіяни не зможуть користуватися браузерами Chrome, Safari та Edge: у чому причина

Багато російських сайтів не мають сертифікатів безпеки через те, що США ввели санкції проти Росії.

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Популярні інтернет-браузери Chrome, Safari, Edge можуть заблокувати російські сайти, щоб вони не відкривалися користувачам. Про це повідомляє видання з РФ "Известия", посилаючись на учасників ринку.

Представник однієї з російських IT-компаній припускає, що невдовзі Chrome від Google, Safari від Apple і Edge від Microsoft можуть заблокувати сайти з російськими сертифікатами безпеки — це особливий цифровий підпис, що підтверджує справжність онлайн-ресурсу. Браузер перевіряє її і якщо "сумнівається" у справжності, то просто не відкриває сторінку запиту для захисту користувача від фішингу та інших можливих загроз.

Російські експерти галузі говорять, що більшість доменів рф., ру., су і т.д. завжди користувалися іноземними сертифікатами, але після введення санкцій США та ЄС проти Росії багато центрів, що сертифікують вебресурси, відкликали свої сертифікати, позбавивши їх "цифрових підписів".

Так, зазначає ЗМІ, у вересні вебсайт "Сбербанку" був недоступний користувачам саме через відсутність сертифікату. Тому банк закликав клієнтів перейти на браузер від компанії "Яндекс" або встановити цифровий підпис самотужки. Видання підкреслює, що з березня 2022 року сертифікатами в РФ займається Національний центр посвідчення, проте, мабуть, він не встигає справлятися з безліччю запитів від власників доменів. Справи погані ще й тому, що закордонні розробники не надто довіряють російським сертифікатам. Одне з джерел повідомило "Известиям", що російські цифрові підписи не гарантують безпеку з'єднання сайт-користувач, а тому зловмисники мають можливість "перехоплювати" трафік.

Раніше Фокус повідомляв про те, що блогер із РФ тестував функцію екстреного виклику допомоги на iPhone. У результаті він розбив машину, але телефон нікого на допомогу так і не покликав.