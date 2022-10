ИИ дорисовал обложки известных музыкальных альбомов: что скрывается за рамками

Функция Outpointing нейросети DALL-E 2 заставляет по-новому взглянуть на легендарные работы The Beatles, Pink Floyd и других артистов.

Искусственный интеллект DALL-E 2 дополнил обложки известных музыкальных альбомов, расширив их границы. Результаты эксперимента блогер с ником pictelate опубликовал в социальной сети TikTok.

Первым делом он принялся за обложку альбома "Abbey Road", выпущенного британской группой The Beatles в апреле 1970 года. На фото музыканты переходят улицу Эби Роуд (Abbey Road) по пешеходному переходу неподалеку от звукозаписывающей студии в таком порядке слева направо: Джордж Харрисон, Пол Маккартни, Ринго Стар и Джон Леннон.

Под руководством блогера нейросеть DALL-E 2 дорисовал изображение за рамками фото, показав дорогу по краям "зебры". Он разместил на переходе большое количество людей: на левой стороне дороги толпа поднимает руки вверх перед стареньким частным домом, а справа пятером молодых людей уставились в мобильные телефоны на фоне футуристичных небоскребов. Складывается впечатление, что участники The Beatles идут из прошлого в будущее. ИИ также "вырастил" дерево и поместил туда фантасмагорического великана с часами в руках.

DALL-E 2 также поработал над обложкой "The Dark Side of the Moon", восьмого альбома Pink Floyd 1973 года выхода. Оригинально она представляет собой треугольную призму на черном фоне, через которую проходит луч света, разделяется на разные цвета спектра и превращается в радугу. Нейросеть добавила в правую часть фигуру человека в капюшоне с фонариком, который выпускает луч из свободной руки. В правой части радуга переходит в ступеньки. В левой части тоже можно заметить однотонную розовую лестницу с черным поручнем.

Третьим на очереди стал альбом группы Blink-182 под названием "Enema of the State". На обложке запечатлена медсестра в откровенном халате и старинной шапочке с красным крестом, натягивающая на синюю медицинскую перчатку — в таком же образе актриса предстала в клипе на сингл "What’s My Age Again?". Нейросеть добавила рядом с ней мужчину в очках с зеленым ирокезом и электрогитарой, одетого в синюю форму врача. На заднем фоне еще двое мужчин в белых халатах бьют палочками по тарелке барабанной установки, неподалеку находится телевизор и какое-то оборудование, а также лежит на койке пациент.

Далее блогер переработал альбом "Californication", выпущенный Red Hot Chili Peppers в 1999 году. На обложке альбома изображен бассейн с оранжевой водой и видом на океан. Искусственный интеллект дорисовал на площадке с левой стороны кучу долларов и мешок из красноватой ткани, а справой — мужчину в кресле, выдыхающего нереально много дыма. На деревянном помосте появился букет из красных роз, а океане за границей обложки DALL-E 2 изобразил высокую волну с серферами и альбатроса с мешком денег в когтях.

Переработке подвергся и альбом "Hotel California" группы Eagles. В этом случае нейросеть дорисовала здание того самого отеля и его окрестностей, а также добавила шесть орлов, летающих в небе по кругу.

Тиктокер также расширил обложку "Oops!…I Did It Again" Бритни Спирс. Искусственный интеллект добавил рядом с певицей нескольких людей в карнавальных масках, создав атмосферу вечеринки-маскарада.

Недавно DALL-E 2 получил функцию Outpointing, позволяющую дорисовывать изображения. С ее помощью блогеры представили, что находится за рамками известных картин.

В конце сентября DALL-E 2 выпустили в открытый доступ, но не для всех. OpenAI позволила свободно использовать свою нейросеть жителям некоторых стран, которые подтвердят свои номера телефонов и электронную почту.