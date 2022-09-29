ИИ-художника DALL-E 2 выпустили в открытый доступ, но не для всех: как воспользоваться

Сервис поддерживается пока не во всех странах, при этом пользователям нужно подтвердить e-mail и номер телефона.

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Компания OpenAI открыла открытый доступ к нейросети DALL-E 2, создающей изображения по текстовым описаниям. Разработчики объявили об этом в блоге на официальном сайте.

Проект DALL-E 2 перешел к этапу открытого бета-тестирования, и теперь пользователям не требуется приглашение администраторов — достаточно зарегистрироваться, подтвердив электронную почту и номер телефона, можно также сразу войти через аккаунты в Google или Microsoft.

"Более 1,5 млн пользователей активно создают более 2 млн изображений в день с помощью DALL·E — от художников и креативных директоров до авторов и архитекторов — более 100 тыс. пользователей делятся своими творениями и отзывами в нашем сообществе Discord", — отмечается в блоге. — "Нам не терпится увидеть, что пользователи со всего мира создадут с помощью DALL-E".

Перспектива хорошая, вот только сервисы OpenAI сейчас открыты не для всех стран, хотя список довольно большой. В числе исключений оказалась и Украина — при попытке авторизоваться с украинского IP-адреса появляется сообщение о том, что программа недоступна в регионе. Технология VPN позволяет обойти геоблокировку, однако система требует еще и номер телефона с соответствующим международным кодом. Проще всего воспользоваться DALL-E 2 в одной из стран, которые поддерживаются OpenAI, но можно также добыть SIM-карту иностранного оператора.

[ + – ] Cкришот с сайта Open AI Фото: Скриншот

Нейросеть DALL-E 2 впервые предоставили пользователям в апреле 2022 года, с тех пор она завоевала большую популярность. В июне OpenAI и журнал Cosmopolitan показали первую в мире обложку, созданную ИИ. Виртуальный художник примерно за 20 секунд нарисовал женщину-космонавта, шагающую по поверхности Марса.

Позже DALL-E 2 научился дорисовывать, что находится за рамками известных картин, с помощью функции Outpointing. Нейросеть расширила границы портрета "Девушки с жемчужной сережкой" Иоганна Вермеера, изобразив комнату и новые детали интерьера.

Эту же функцию использовали, чтобы объединить известные картины Ван Гога, Моне, Мунка и Хокусая. DALL-E 2 пришлось дорисовать некоторые элементы, чтобы получилось цельное, пусть и нереалистичное полотно.