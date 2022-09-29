ШІ-художника DALL-E 2 випустили у відкритий доступ, але не для всіх: як скористатися

Сервіс підтримується поки не у всіх країнах, водночас користувачам потрібно підтвердити e-mail та номер телефону.

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Компанія OpenAI відкрила відкритий доступ до нейромережі DALL-E 2, яка створює зображення за текстовими описами. Розробники оголосили про це у блозі на офіційному сайті.

Проєкт DALL-E 2 перейшов до етапу відкритого бета-тестування, і тепер користувачам не потрібне запрошення адміністраторів — достатньо зареєструватися, підтвердивши електронну пошту та номер телефону, можна відразу ввійти через акаунти в Google або Microsoft.

"Понад 1,5 млн користувачів активно створюють понад 2 млн зображень на день за допомогою DALL·E — від художників і креативних директорів до авторів та архітекторів — понад 100 тис. користувачів діляться своїми творами та відгуками в нашій спільноті Discord", — наголошується в блозі. — Нам не терпиться побачити, що користувачі з усього світу створять за допомогою DALL-E".

Перспектива хороша, ось тільки сервіси OpenAI зараз відкриті не для всіх країн, хоч список досить великий. Серед винятків опинилася й Україна — під час спроби авторизуватися з української IP-адреси з'являється повідомлення про те, що програма недоступна у регіоні. Технологія VPN дозволяє обійти геоблокування, проте система потребує ще й номера телефону з відповідним міжнародним кодом. Найпростіше скористатися DALL-E 2 в одній із країн, яку підтримує OpenAI, але можна також отримати SIM-карту іноземного оператора.

[ + – ] Cкришот із сайту Open AI Фото: Скриншот

Нейромережу DALL-E 2 вперше представили користувачам у квітні 2022 року, відтоді вона завоювала велику популярність. У червні OpenAI та журнал Cosmopolitan показали першу у світі обкладинку, створену ШІ. Віртуальний художник приблизно за 20 секунд намалював жінку-космонавта, що крокує поверхнею Марса.

Пізніше DALL-E 2 навчився домальовувати, що знаходиться за межами відомих картин за допомогою функції Outpointing. Нейромережа розширила межі портрета "Дівчата з перловою сережкою" Яна Вермера, зобразивши кімнату та нові деталі інтер'єру.

Цю ж функцію використовували, щоб об'єднати відомі картини Ван Гога, Моне, Мунка та Хокусая. DALL-E 2 довелося домалювати деякі елементи, щоб вийшло цілісне, хай і нереалістичне полотно.