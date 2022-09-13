Новий шедевр: ШІ об'єднав відомі картини Ван Гога, Моне, Мунка та Канагаві (відео)

DALL-E довелося домалювати деякі елементи, щоб одержати один цілісний сюжет.

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IT-компанія Orb Amsterdam використовувала нейромережу DALL-E, щоб поєднати шедеври відомих художників. Результати роботи вона представила на своїй сторінці у Twitter.

Нещодавно розробники з OpenAI додали до свого інструменту DALL-E нову функцію під назвою Outpainting, яка розширює межі зображень, домальовуючи їх за текстовим описом користувачів. Orb Amsterdam вирішила зібрати воєдино сюжети чотирьох всесвітньо відомих картин: "Крик" Едварда Мунка, "Зоряну ніч" Ван Гога, "Жабенята" Клода Моне та "Велику хвилю в Канагаві" Кацусікі Хокусая.

ШІ об'єднав чотири полотна в один загальний сюжет, "домалювавши" свої елементи на стиках, щоб перехід виходив максимально плавним. Як видно в ролику, DALL-E приміряв кілька варіантів таких переходів з огляду на стилістику та колірну палітру кожної роботи. У результаті з мосту Едварда Мунка відкрився вид на "Жабеня" Моне з одного боку і на "Зоряну ніч" Ван Гога з іншого, а край загального панорамного зображення накрила хвиля Хокусая. На стику трьох картин нейромережа зобразила різнокольоровий лужок, і експериментатори попросили додати туди собаку, намальовану в стилі імпресіонізму — цей елемент теж вийшов непогано.

Раніше писали, як DALL-E уявив, що знаходиться за рамками відомих картин. Художник Август Камп попросив домалювати "Дівчину з перлинною сережкою" Йоганна Вермеєра, і нейромережа змогла відтворити оригінальний стиль, хоча їй знадобилися підказки фахівців.

Писали також, що нейромережа Stable Diffusion "виправила" шедеври світового мистецтва під керівництвом художниці. Вона показала, як Леонардо да Вінчі, Йоганнес Вермеєр, Грант Вуд, Едвард Мунк та інші автори могли б писати у сучасному світі.

Нещодавно ШІ Midjourney намалював картину та отримав перший приз на конкурсі Colorado State Fair у номінації "Цифрове мистецтво". Американець Джейсон Аллен скористався цією технологією і зіштовхнувся з критикою інших художників.