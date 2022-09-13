Новый шедевр: ИИ объединил известные картины Ван Гога, Моне, Мунка и Канагаве (видео)

DALL-E пришлось дорисовать некоторые элементы, чтобы получить один цельный сюжет.

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IT-компания Orb Amsterdam использовала нейросеть DALL-E, чтобы объединить шедевры известных художников. Результаты работы она представила на своей странице в Twitter.

Недавно разработчики из OpenAI добавили в свой инструмент DALL-E новую функцию под названием Outpainting, которая расширяет границы изображений, дорисовывая их по текстовому описанию пользователей. Orb Amsterdam решила собрать воедино сюжеты четырех всемирно известных картин: "Крик" Эдварда Мунка, "Звездную ночь" Ван Гога, "Лягушатник" Клода Моне и "Большую волну в Канагаве" Кацусики Хокусай.

ИИ объединил четыре полотна в один общий сюжет, "дорисовав" свои элементы на стыках, чтобы переход получался максимально плавным. Как видно в ролике, DALL-E примерил несколько вариантов таких переходов, учитывая стилистику и цветовую палитру каждой работы. В итоге с моста Эдварда Мунка открылся вид "Лягушатник" Моне с одной стороны и на "Звездную ночь" Ван Гога с другой, а самый край общего панорамного изображения накрыла волна Хокусая. На стыке трех картин нейросеть изобразила разноцветную лужайку, и экспериментаторы попросили добавить туда собаку, нарисованную в стиле импрессионизма — этот элемент тоже получился неплохо.

Ранее писали, как DALL-E представил, что находится за рамками известных картин. Художник Август Камп попросил дорисовать "Девушку с жемчужной сережкой" Иоганна Вермеера, и нейросеть смогла воспроизвести оригинальный стиль, хотя ей потребовались подсказки специалисты.

Писали также, что нейросеть Stable Diffusion "исправила" шедевры мирового искусства под руководством художницы. Она показала, как Леонардо да Винчи, Иоганнес Вермеер, Грант Вуд, Эдвард Мунк и другие авторы могли бы писать в современном мире.

Недавно ИИ Midjourney нарисовал картину и получил первый приз на конкурсе Colorado State Fair в номинации "Цифровое искусство". Американец Джейсон Аллен воспользовался этой технологией и наткнулся критику других художников.