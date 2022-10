ШІ домалював обкладинки відомих музичних альбомів: що ховається за рамками

Функція Outpointing нейромережі DALL-E 2 змушує по-новому подивитись на легендарні роботи The Beatles, Pink Floyd та інших артистів.

Штучний інтелект DALL-E 2 доповнив обкладинки відомих музичних альбомів, розширивши їх межі. Результати експерименту блогер з ніком pictelate опублікував у соціальній мережі TikTok.

Насамперед він взявся за обкладинку альбому "Abbey Road", випущеного британським гуртом The Beatles у квітні 1970 року. На фото музиканти переходять вулицю Ебі Роуд (Abbey Road) пішохідним переходом неподалік звукозаписної студії в такому порядку зліва направо: Джордж Гаррісон, Пол Маккартні, Рінго Стар і Джон Леннон.

Під керівництвом блогера нейромережа DALL-E 2 домалював зображення за фоторамками, показавши дорогу по краях "зебри". Він розмістив на переході велику кількість людей: на лівому боці дороги натовп підіймає руки вгору перед старим приватним будинком, а праворуч п'ятеро молодих людей дивилися на мобільні телефони на тлі футуристичних хмарочосів. Складається враження, що учасники The Beatles йдуть із минулого у майбутнє. ШІ також "виростив" дерево і помістив туди фантасмагоричного велетня з годинником у руках.

DALL-E 2 також попрацював над обкладинкою The Dark Side of the Moon, восьмого альбому Pink Floyd 1973 року виходу. Оригінально вона є трикутною призмою на чорному тлі, через яку проходить промінь світла, поділяється на різні кольори спектра і перетворюється на веселку. Нейромережа додала до правої частини фігуру людини в капюшоні з ліхтариком, який випускає промінь із вільної руки. У правій частині веселка переходить у сходи. У лівій частині теж можна помітити однотонні рожеві сходи з чорним поручнем.

Третім на черзі став альбом гурту Blink-182 під назвою "Enema of the State". На обкладинці знято медсестру у відвертому халаті та старовинній шапочці з червоним хрестом, що натягує синю медичну рукавичку — у такому ж образі актриса постала у кліпі на сингл "What's My Age Again?". Нейромережа додала поряд з нею чоловіка в окулярах із зеленим ірокезом та електрогітарою, одягненого у синю форму лікаря. На задньому фоні ще двоє чоловіків у білих халатах б'ють паличками по тарілці барабанної установки, неподалік знаходиться телевізор та якесь обладнання, а також лежить на ліжку пацієнт.

Далі блогер переробив альбом "Californication", випущений Red Hot Chili Peppers у 1999 році. На обкладинці альбому зображено басейн з помаранчевою водою та видом на океан. Штучний інтелект домалював на майданчику з лівого боку купу доларів і мішок з червоної тканини, а справа — чоловіка в кріслі, що видихає неможливо багато диму. На дерев'яному помості з'явився букет з червоних троянд, а в океані за кордоном обкладинки DALL-E 2 зобразив високу хвилю з серферами та альбатросу з мішком грошей у пазурах.

Перероблення зазнав і альбом "Hotel California" групи Eagles. У цьому випадку нейромережа домалювала будівлю того самого готелю та його околиць, а також додала шість орлів, що літають у небі по колу.

Тіктокер також розширив обкладинку "Oops!…I Did It Again" Брітні Спірс. Штучний інтелект додав поряд зі співачкою кількох людей у карнавальних масках, створивши атмосферу вечірки-маскараду.

Нещодавно DALL-E 2 отримав функцію Outpointing, що дозволяє домальовувати зображення. З її допомогою блогери уявили, що знаходиться за рамками відомих картин.

Наприкінці вересня DALL-E 2 випустили у відкритий доступ, але не для всіх. OpenAI дозволила вільно використовувати свою нейромережу мешканцям деяких країн, які підтвердять свої номери телефонів та електронну пошту.