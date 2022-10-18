"Украина капитулирует": россияне пугают киевлян телефонными звонками от лица властей

Украинцев призывают запасаться топливом и продуктами в рамках новой информационно-психологической операции.

Related video

Россияне обзванивают жителей Киева и запугивают их, распространяя фейки о капитуляции Украины. Об этом пишет сайт "24 канала", ссылаясь на собственные источники в спецслужбах.

Звонящие представляются сотрудниками полиции или органов государственной власти, а затем призывают киевлян делать запасы продуктов и дров. Они утверждают, что вскоре жителей Украины не будет электроснабжения, газа и воды, ведь страна "подписывает капитуляцию". Как говорят источники из спецслужб — это очередная информационно-психологическая операция со стороны России, призванная вызвать панику и подорвать доверие мирного населения к украинской власти.

Журналисты "24 канала" получили аудиозапись одного из таких звонков. Сначала бот женским голосом от лица "отдела безопасности национализированных банков Украины" (в реальности такой структура не существует) заявил мужчине, будто его расчетный банковский счет "заморожен", а для уточнения предложил связаться с оператором, нажав цифру "1" на телефоне.

Киевлянин решил пообщаться с живым "сотрудником", который после выхода на связь представился очень неразборчиво и отказался повторять свое имя. Вместо этого псевдоператор на ломанном украинском языке посоветовал запасаться углем и дровами. Когда мужчина переспросил, с кем именно говорит, собеседник оборвал связь.

Ранее писали, что россияне запустили в Украине "фабрику фейков" после массированного ракетного обстрела. Пропагандисты распространяют слухи о том, что президент Владимир Зеленский выехал из Киева и спрятался в бункере в одном из западных регионов страны. Вскоре глава государства записал видеообращение с Банковой во время воздушной тревоги.

В марте россияне разгоняли фейки о планах Польши оккупировать территорию Украины. Таким образом РФ пыталась помешать передаче украинцам военной помощи.