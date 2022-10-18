"Україна капітулює": росіяни лякають киян телефонними дзвінками від імені влади

Українців закликають запасатися паливом та продуктами у межах нової інформаційно-психологічної операції.

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Росіяни обдзвонюють мешканців Києва та залякують їх, розповсюджуючи фейки про капітуляцію України. Про це пише сайт "24 канали", посилаючись на власні джерела у спецслужбах.

Ті, хто дзвонить, представляються співробітниками поліції або органів державної влади, а потім закликають киян робити запаси продуктів і дров. Вони стверджують, що незабаром мешканців України не буде електропостачання, газу та води, адже країна "підписує капітуляцію". Як кажуть джерела зі спецслужб, це чергова інформаційно-психологічна операція з боку Росії, покликана спричинити паніку та підірвати довіру мирного населення до української влади.

Журналісти "24 канали" отримали аудіозапис одного з таких дзвінків. Спочатку бот жіночим голосом від імені "відділу безпеки націоналізованих банків України" (насправді такої структури не існує) заявив чоловікові, ніби його розрахунковий банківський рахунок "заморожений", а для уточнення запропонував зв'язатися з оператором, натиснувши цифру "1" на телефоні.

Киянин вирішив поспілкуватися із живим "співробітником", який після виходу на зв'язок представився дуже нерозбірливо та відмовився повторювати своє ім'я. Натомість псевдооператор ламаною українською мовою порадив запасатися вугіллям та дровами. Коли чоловік перепитав, із ким саме каже, співрозмовник обірвав зв'язок.

Раніше писали, що росіяни запустили в Україні "фабрику фейків" після масованого ракетного обстрілу. Пропагандисти поширюють чутки про те, що президент Володимир Зеленський виїхав із Києва та сховався у бункері в одному із західних регіонів країни. Незабаром глава держави записав відеозвернення з Банкової під час повітряної тривоги.

У березні росіяни розганяли фейки про плани Польщі окупувати територію України. Так, РФ намагалася перешкодити передачі українцям військової допомоги.