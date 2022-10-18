YouTube закрыл каналы Совфеда РФ: власти требуют заблокировать видеохостинг

Из-за санкций администрация безвозвратно удалила с платформы более 20 тысяч записей заседаний и других видеороликов.

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18 октября видеохостинг YouTube заблокировал учетные записи Совета Федерации России. В ответ на этого глава комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков потребовал закрыть доступ к YouTube в России, подробности он рассказал российскому агентству ТАСС.

Как пишет пресс-служба Совета Федерации в Telegram, платформа заблокировала учетную запись верхней палаты парламента и связанный с ним телеканал "Вместе-РФ", у которых в общем было около 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео, в основном трансляции заседаний и мероприятий — их все удалили без возможности восстановления в будущем. Согласно заявлению компании Google, владелице видеохостинга, такое решение принято в связи с антироссийскими санкциями.

Алексей Пушков утверждает, что обратится Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру письма и попросил рассмотреть возможность блокировки видеохостинга. Для начала YouTube могут заблокировать на время, чтобы сделать "последнее предупреждение" в связи с блокировкой российских ресурсов.

Ограничения должны стать ответом на блокировку аккаунтов Cовета Федерации. Алексей Пушков считает, что россияне должны применить к YouTube "жесткие меры", ведь властям никак не удается убедить администрацию видеохостинга не блокировать каналы — такая участь уже постигла 60 учетных записей, связанных с государственными учреждениями РФ.

Пушков также назвал YouTube идеологическим информационным проектом, направленным против России. Якобы, видеохостинг пытается влиять на российскую аудиторию и навязывать свою политику, вызывая зависимость от собственной платформы за счет высокой популярности и большого количества пользователей.

Глава Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в свою очередь, уверен, что закрытие аккаунтов не приведет к блокировке YouTube в России. По мнению сенатора, россиянам следует развивать собственные онлайн-ресурсы, передает ТАСС.

Такое же мнение разделяет замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Он обратил внимание, что многие жители России и организации опираются на YouTube в своей работе, поэтому призвал взвешенно принимать ответные меры.

"Мы себе в ноги и в руки не стреляем и стрелять не должны. Но это не значит, что нам надо продолжать любить все эти иностранные платформы, а значит, что надо ускоренными темпами развивать и продвигать свои ресурсы в цифровом пространстве", — отметил сенатор.

Ранее YouTube удалил более 9000 каналов, рассказывающих фейки о войне в Украине. В большинстве случаев пропагандисты называли боевые действия "освободительной миссией".

Писали также, что член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов назвал YouTube стратегическим оружием и озвучил сроки возможной блокировки. По его словам, пока россияне не могут отказаться от видеохостинга из-за отсустствия отечественных альтернатив.