YouTube закрив канали Радфеда РФ: влада вимагає заблокувати відеохостинг

Через санкції адміністрація безповоротно видалила з платформи понад 20 тисяч записів засідань та інших відеороликів.

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18 жовтня відеохостинг YouTube заблокував облікові записи Ради Федерації Росії. У відповідь на це голова комісії з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексій Пушков вимагає закрити доступ до YouTube в Росії, подробиці він розповів російському агентству ТАСС.

Як пише пресслужба Ради Федерації в Telegram, платформа заблокувала обліковий запис верхньої палати парламенту і пов'язаний з ним телеканал "Разом-РФ", у яких загалом було близько 200 тисяч підписників та 20 тисяч відео, здебільшого трансляції засідань та заходів — їх всі видалили без можливості відновлення у майбутньому. Згідно із заявою компанії Google, власницею відеохостингу, таке рішення ухвалено у зв'язку з антиросійськими санкціями.

Олексій Пушков стверджує, що звернувся у Роскомнагляд та Генеральну прокуратуру листом і попросив розглянути можливість блокування відеохостингу. Для початку YouTube можуть заблокувати на якийсь час, щоб зробити "останнє попередження" у зв'язку з блокуванням російських ресурсів.

Обмеження мають стати відповіддю на блокування облікових записів Ради Федерації. Олексій Пушков вважає, що росіяни повинні застосувати до YouTube "жорсткі заходи", адже владі ніяк не вдається переконати адміністрацію відеохостингу не блокувати канали — така доля вже спіткала 60 облікових записів, пов'язаних із державними установами РФ.

Пушков також назвав YouTube ідеологічним інформаційним проєктом проти Росії. Начебто, відеохостинг намагається впливати на російську аудиторію та нав'язувати свою політику, викликаючи залежність від власної платформи внаслідок високої популярності та великої кількості користувачів.

Глава Радфеду з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас зі свого боку впевнений, що закриття акаунтів не призведе до блокування YouTube в Росії. На думку сенатора, росіянам слід розвивати власні онлайн-ресурси, повідомляє ТАСС.

Таку ж думку поділяє заступник голови комітету Радфеду з питань міжнародних справ Андрій Клімов. Він звернув увагу, що багато жителів Росії та організації спираються на YouTube у своїй роботі, тому закликав виважено вживати заходів у відповідь.

"Ми собі в ноги і в руки не стріляємо і стріляти не повинні. Але це не означає, що нам треба любити всі ці іноземні платформи, а значить, що треба прискореними темпами розвивати і просувати свої ресурси в цифровому просторі", — зазначив сенатор.

Раніше YouTube видалив понад 9000 каналів, які розповідають фейки про війну в Україні. У більшості випадків пропагандисти називали бойові дії "визвольною місією".

Писали також, що член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Ігор Ашманов назвав YouTube стратегічною зброєю та озвучив терміни можливого блокування. За його словами, поки що росіяни не можуть відмовитися від відеохостингу через відсутність вітчизняних альтернатив.