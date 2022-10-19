Нидерланды первыми в НАТО приняли на вооружение стреляющих роботов: что о них известно

Беспилотник THeMIS позволяет установить на гусеничную платформу разные виды вооружения, сейчас голландцы используют пулеметы.

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Нидерланды стали первой страной НАТО, которые приняли на вооружение наземные ударные беспилотники. Об этом пишет издание Vice.

С 12 сентября армия Нидерландов использует четыре гибридные гусеничные модульные системы THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics. Машины ездят на гусеницах, подобно танку, а также могут использовать различное вооружение. Голландцы показали фотографии, на которых THeMIS стреляет из пулемета. Роботы оборудованы гибридным дизель-электрическим двигателем с низким уровнем шума и выдерживают полезную нагрузку весом до 750 кг, которую можно менять зависимости от требуемой задачи.

Как рассказал журналу Janes подполковник Сьорд Мевиссен, командующий робототехникой и автономными системами Королевской армии Нидерландов, военные используют THeMIS в рамках оперативного эксперимента в условиях, приближенных к боевым.

"Насколько мне известно, мы не видели такого раньше на Западе", — отметил он. — "Это не просто испытания на полигоне. Мы находимся под пристальным вниманием россиян, и поэтому эксперимент проводится в полуоперативной среде".

Основные характеристики THeMIS:

Максимальная скорость: 20 км/ч

Масса: 1630 кг

Максимальный вес полезной нагрузки: 1200 кг

Максимальный боковой уклон: 30%

Тяговое усилие: 15 000 Н

Время работы двигателя: до 15 ч

Время работы на электричестве: до 1,5 ч

Камеры: инфракрасная (MIL-STD-810G), тепловизионная, HDR

THeMIS базово оснащаются платформой для перевозки грузов и раненных солдат, ящиками для перевозки снаряжения и инструментов. На них можно установить модули дистанционного управления с легким вооружением, таким как ADDER, deFNder, MSI-DS Terrahawk, PROTECTOR, а также систему Hero-120, оснащенную шестью барражирующими боеприпасами с боеголовками по 3,5 кг.

В сентябре ВСУ получили роботов THeMIS в комплектации для перевозки раненных. Украинские медики под Киевом провели испытания гусеничных беспилотников, которые назвали "Журавлями".

Тем временем, в России объявили охоту за эстонскими роботами THeMIS в Украине. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пообещал заплатить 1 миллион рублей тому, кто сможет захватить платформу.

Ранее армия Испании закупила роботов THeMIS для испытаний. Испанские военные оценивают, насколько такая техника будет полезна на поле боя. Генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяэрси отметил, что робот хорошо показал себя в 12-ти странах, 7 из которых входят в НАТО.