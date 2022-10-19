Нідерланди першими в НАТО прийняли на озброєння роботів, що стріляють: що про них відомо

Безпілотник THeMIS дозволяє встановити на гусеничну платформу різні види озброєння, нині голландці використовують кулемети.

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Нідерланди стали першою країною НАТО, які озброїли наземні ударні безпілотники. Про це пише видання Vice.

З 12 вересня армія Нідерландів використовує чотири гібридні гусеничні модульні системи THeMIS виробництва естонської компанії Milrem Robotics. Машини їздять на гусеницях, подібно до танка, а також можуть використовувати різне озброєння. Голландці показали фотографії, на яких THeMIS стріляє з кулемета. Роботи обладнані гібридним дизель-електричним двигуном з низьким рівнем шуму та витримують корисне навантаження вагою до 750 кг, яке можна змінювати залежно від необхідного завдання.

Як розповів журналу Janes підполковник Сьорд Мевіссен, командувач робототехніки та автономних систем Королівської армії Нідерландів, військові використовують THeMIS в межах оперативного експерименту в умовах, наближених до бойових.

"Наскільки мені відомо, ми не бачили такого раніше на Заході", — зазначив він. — Це не просто випробування на полігоні. Ми перебуваємо під пильною увагою росіян, і тому експеримент проводиться у напівоперативному середовищі".

Основні характеристики THeMIS:

Максимальна швидкість: 20 км/год

Маса: 1630 кг

Максимальна вага корисного навантаження: 1200 кг

Максимальний бічний ухил: 30%

Тягова сила: 15 000 Н

Час роботи двигуна: до 15 год

Час роботи на електриці: до 1,5 год.

Камери: інфрачервона (MIL-STD-810G), тепловізійна, HDR

THeMIS базово оснащуються платформою для перевезення вантажів та поранених солдатів, ящиками для перевезення спорядження та інструментів. На них можна встановити модулі дистанційного керування з легким озброєнням, таким як ADDER, deFNder, MSI-DS Terrahawk, PROTECTOR, а також систему Hero-120, оснащену шістьма баражувальними боєприпасами з боєголовками по 3,5 кг.

У вересні ЗСУ отримали роботів THeMIS у комплектації для перевезення поранених. Українські медики під Києвом провели випробування гусеничних безпілотників, котрі назвали "Журавлями".

Тим часом у Росії оголосили полювання за естонськими роботами THeMIS в Україні. Центр аналізу стратегій та технологій (ЦАСТ) пообіцяв заплатити 1 мільйон рублів тому, хто зможе захопити платформу.

Раніше армія Іспанії закупила роботів THeMIS для випробувань. Іспанські військові оцінюють, наскільки така техніка буде корисною на полі бою. Генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяерсі зазначив, що робот добре показав себе в 12 країнах, 7 з яких входять до НАТО.