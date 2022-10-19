Российский дрон-разведчик "Орлан 10" обнаружили в лесу по Киевом (видео)

Специалисты выясняют, что именно россияне высматривали в Киевской области. В этом могут помочь записи с камер аппарата.

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Украинец обнаружил в лесу возле Вышгорода российский дрон "Орлан-10". Руководитель полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил подробности на своем Telegram-канале.

Беспилотник по неизвестной причине рухнул посреди леса, и некоторое время пролежал среди леса в Вышгородском районе, пока местный житель не нашел его и не сообщил в Нацполицию. Правоохранители изъяли летательный аппарат и передали специалистам, которым предстоит выяснить, с какой целью "Орлан" летал над Киевской область и что успел снять.

"Орлан-10" называют самым массовым БПЛА российского производства. Он передает изображение с камер оператору и позволяет российским войскам более точно обстреливать Украину. Кроме того, он используется для разведки, может работать ночью при наличии инфракрасных датчиков. Дрон поддерживает связь с наземной станцией управления на расстоянии до 120 км, а также может пролетать до 600 км в автономном режиме. Эксперты из США оценивают один "Орлан" в 87-120 тысяч долларов.

Известные характеристики "Орлан-10"

Размах крыльев: 3 м

Взлетная масса: 14 кг

Масса полезной нагрузки: до 5 кг

Скорость полета: до 150 км/ч

Продолжительность полета: до 18 ч

Максимальная высота: 6 км

Писали также, что "Орлан-10" входят в комплексы "Леер-3", которые используют для подавления связи в Украине. В паре с наземными системами радиоэлектронной борьбы дроны подавляют работу вышек мобильной сети, сбрасывают генераторы помех, рассылают абонентам сообщения, перехватывают звонки или трафик.

В июне грибники обнаружили российский "Орлан-10" в Турции. БПЛА разбился в горах неподалеку от города Гюмюшхане, предполагается, что он залетел в страну со стороны Армении для съемки пограничных военных частей.