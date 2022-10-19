Російський дрон-розвідник "Орлан 10" виявили в лісі Києвом (відео)

Фахівці з'ясовують, що саме росіяни шукали на Київщині. У цьому можуть допомогти записи камери апарата.

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Українець виявив у лісі біля Вишгорода російський дрон "Орлан-10". Керівник поліції на Київщині Андрій Нєбитов повідомив подробиці на своєму Telegram-каналі.

Безпілотник із невідомої причини звалився посеред лісу й деякий час пролежав серед лісу в районі Вишгорода, поки місцевий житель не знайшов його та не повідомив Нацполіції. Правоохоронці вилучили літальний апарат і передали фахівцям, які мають з'ясувати, з якою метою "Орлан" літав над Київською областю і що встиг зняти.

"Орлан-10" називають наймасовішим БПЛА російського виробництва. Він передає зображення з камер оператору й дозволяє російським військам точніше обстрілювати Україну. Крім того, він використовується для розвідки, може працювати вночі за наявності інфрачервоних датчиків. Дрон підтримує зв'язок із наземною станцією керування на відстані до 120 км, а також може пролітати до 600 км в автономному режимі. Експерти зі США оцінюють один "Орлан" у 87-120 тисяч доларів.

Відомі характеристики "Орлан-10"

Розмах крил: 3 м

Злітна вага: 14 кг

Маса корисного навантаження: до 5 кг

Швидкість польоту: до 150 км/год

Тривалість польоту: до 18 год

Максимальна висота: 6 км

Писали також, що "Орлан-10" належать до комплексів "Леєр-3", які використовують для придушення зв'язку в Україні. У парі з наземними системами радіоелектронної боротьби дрони пригнічують роботу вишок мобільної мережі, скидають генератори перешкод, розсилають абонентам повідомлення, перехоплюють дзвінки чи трафік.

У червні грибники виявили російський "Орлан-10" у Туреччині. БПЛА розбився в горах неподалік міста Гюмюшхане, передбачається, що він залетів у країну з боку Вірменії для зйомки прикордонних військових частин.