ВСУ получили еще 179 дронов Mavic 3 и Matrice RTK 300: как они помогут военным

Новые беспилотники отправили подразделениям по всей линии фронта, чтобы эффективнее уничтожать российские войска и беречь жизни украинских солдат.

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Волонтерский проект "Армия дронов" и платформа UNITED24 передали Вооруженным силам Украины 179 беспилотников, которые будут использовать на передовой. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своем Telegram-канале.

Украинские военные получили 146 Mavic 3 и 33 Matrice RTK 300 производства китайской компании DJI. БПЛА распределят по все линии фронта: на Херсонском, Донецком, Харьковском, Луганском и Запорожском направлениях, а также в приграничные регионы на севере Украины.

[ + – ] Дроны Mavic 3 для ВСУ Фото: Telegram

Как отметил Михаил Федоров, Mavic 3 помогут бойцам ВСУ быстро обнаруживать российскую технику, следить за перемещением оккупантов и наводить на них артиллерию. Камеры дронов снимают видео в 4К-разрешении, что дает возможность вести разведку с большой высоты и рассмотреть происходящее на земле во всех подробностях. Сухопутные войска могут использовать Mavic 3, чтобы избегать вражеского огня.

DJI выпустила гражданскую модель Mavic 3 в 2021 году. Он оснащен очень тихими пропеллерами, которые сложно услышать, датчиками для обнаружения препятствий и тепловизором. Дрон летает со скоростью до 72 км/ч, поднимается на высоту до 6 км, максимальная дальность связи с оператором составляет 5 км, время работы — до 31 мин.

Более мощные Matrice RTK 300 отправились в самые "горячие" точки. Они способны находить наиболее замаскированные позиции россиян и помогают артиллеристам эффективно их уничтожать. Это промышленная модель с надежным корпусом, который не боится дождя, жары и мороза вплоть до -20 градусов по Цельсию. Производитель устанавливает на Matrice камеры с углом обзора 145°, передающие видео в качестве 1080p на 15 км.

[ + – ] Дрон Matrice RTK 300 для ВСУ Фото: Telegram

Дрон разгоняется до 82 км/ч и может нести полезную нагрузку весом 2,7 кг, максимальное время работы без подзарядки — 55 мин. С помощью технологии AirSense он сообщает оператору о температуре, скорости ветра, наличии других БПЛА в пределах 20 км и других условиях.

Ранее писали о самых популярных коммерческих дронах, которые используют ВСУ. Mavic 3 и Matrice RTK 300 входят в их число благодаря хорошим возможностям при относительно низкой цене.

Сообщали также, что украинские морпехи сами собирают дроны прямо на передовой. Военные научились конструировать разные модели, настраивая их для разных типов задач. Это обеспечивает батальон надежными аппаратами и помогает экономить деньги.