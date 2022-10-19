ЗСУ отримали ще 179 дронів Mavic 3 та Matrice RTK 300: як вони допоможуть військовим

Нові безпілотники відправили підрозділам по всій лінії фронту, аби ефективніше знищувати російські війська та берегти життя українських солдатів.

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Волонтерський проєкт "Армія дронів" та платформа UNITED24 передали Збройним Силам України 179 безпілотників, які використовуватимуть на передовій. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своєму Telegram-каналі.

Українські військові отримали 146 Mavic 3 та 33 Matrice RTK 300 виробництва китайської компанії DJI. БПЛА розподілять на всі лінії фронту: на Херсонському, Донецькому, Харківському, Луганському та Запорізькому напрямках, а також у прикордонні регіони на півночі України.

[ + – ] Дрони Mavic 3 для ЗСУ Фото: Telegram

Як зазначив Михайло Федоров, Mavic 3 допоможуть бійцям ЗСУ швидко виявляти російську техніку, стежити за переміщенням окупантів та наводити на них артилерію. Камери дронів знімають відео в 4К-розширеня, що дає можливість вести розвідку з великої висоти і розглянути те, що відбувається на землі, у всіх подробицях. Сухопутні війська можуть використовувати Mavic 3, щоб уникати ворожого вогню.

DJI випустила цивільну модель Mavic 3 у 2021 році. Він оснащений дуже тихими пропелерами, які важко почути, датчиками для виявлення перешкод та тепловізором. Дрон літає зі швидкістю до 72 км/год, піднімається на висоту до 6 км, максимальна дальність зв'язку з оператором становить 5 км, час роботи — до 31 хв.

Більш потужні Matrice RTK 300 відправилися в "гарячі" точки. Вони здатні знаходити найбільш замасковані позиції росіян та допомагають артилеристам ефективно їх знищувати. Це промислова модель з надійним корпусом, який не боїться дощу, спеки та морозу до -20 градусів за Цельсієм. Виробник встановлює на Matrice камери з кутом огляду 145 °, що передають відео в якості 1080p на 15 км.

[ + – ] Дрон Matrice RTK 300 для ЗСУ Фото: Telegram

Дрон розганяється до 82 км/год і може мати корисне навантаження вагою 2,7 кг, максимальний час роботи без підзарядки — 55 хв. За допомогою технології AirSense він повідомляє оператора про температуру, швидкість вітру, наявність інших БПЛА в межах 20 км та інші умови.

Раніше писали про найпопулярніші комерційні дрони, які використовують ЗСУ. Mavic 3 і Matrice RTK 300 входять до їх числа завдяки хорошим можливостям за відносно низькою ціною.

Повідомляли також, що українські морпіхи самі збирають дрони прямо на передовий. Військові навчилися конструювати різні моделі, налаштовуючи їх до різних типів завдань. Це забезпечує батальйон надійними апаратами та допомагає економити гроші.