Новый армейский вездеход стреляет 24 дронами и сбивает вражеские БПЛА из гранатомета

Бронированная боевая машина способна запустить 10 Switchblade 600 и 14 Switchblade 300.

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Компания AM General недавно представила новую модель Humvee, которая может запускать десятки дронов Switchblade одновременно. Об этом сообщает издание taskandpurpose.com.

Humvee (высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство) модели Sabre Blade было представлено в рамках съезда Ассоциации армии США в округе Колумбия в октябре, пишет СМИ. Данная боевая машина способна "стрелять" барражирующими боеприпасами, среди которых 10 дальнобойных дронов Switchblade 600 и 14 Switchblade 300 меньшей дальности. Она также может сбивать вражеские дроны с помощью установленного гранатомета.

В общем, боевое авто Humvee Sabre Blade — это не только бронированное транспортное средство, обеспечивающее военным безопасное передвижение в зоне конфликта, но и одновременно мобильная платформа для запуска дронов-камикадзе, оснащенная собственной защитой от беспилотников врага. Ранее подобную идею реализовали в Китае, акцентирует медиа, напоминая, что там запускали рои дронов с транспортных средств.

Как отмечает T&P, конкуренцию Humvee составляют легкие тактические машины (JLTV), главным поставщиком которых является компания Oshkosh Defense. Броня JLTV более тяжелая, тем не менее, эти машины отличаются высокой мобильностью. Однако Humvee по-прежнему будут использоваться военными, наравне с JLTV.

Ранее мы сообщали о том, что Украина получит очередной пакет помощи от США. Он предусматривает, кроме прочего, более 200 Humvee, однако, какой именно модели — не уточняется.

Также писали о том, что в Киевской области был найден российский БПЛА-разведчик модели "Орлан-10". Местный житель, обнаруживший аппарат, сообщил о своей находке в полицию.