Более 200 Humvee и многое другое: в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

В Пентагоне заявили, что с момента начала полномасштабной войны с РФ США предоставили Украине помощи на 17,6 млрд долларов. Этот пакет уже 23 по счету.

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В Соединенных Штатах анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму в 725 миллионов долларов. Об этом сказано на сайте Белого Дома.

В сообщении сказано, что Государственный секретарь США должен руководить изъятием 725 миллионов долларов на различные предметы военного назначения и услуги у Минобороны, чтобы оказать помощь Украине.

Затем на сайте Пентагона подтвердили новый пакет помощи и раскрыли новые подробности.

"Это разрешение является 23-м изъятием оборудования администрации Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года", — сказано в сообщении.

Также в Пентагоне написали, что США предоставили Украине беспрецедентную военную помощь Украине. Также Вашингтон продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку.

Что касается нового пакета помощи, то, как пишут в Пентагоне, в него войдут:

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS)

23 000 155-мм артиллерийских снарядов

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов

5000 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM)

5000 противотанковых орудий

Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (ХАРМ)

Более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV)

Стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию

Медикаменты

Сообщается, что с 2014 года США выделили более 20,3 млрд долларов в качестве военной помощи Украине. А также приблизительно 17,6 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее Фокус сообщал, что социологи, как жители Запада относятся к уступкам Владимиру Путину. Опрос показал, что большинство жителей стран Запада поддерживают Украину и не готовы идти на уступки России.

Еще напомним, что США и Украина решают вопрос о финансировании спутниковой сети Starlink. Журналисты пишут, что в США идет обсуждение того, как решить вопрос финансирования. Также появилась реакция представителей украинских властей.

Также сообщалось, что Запад строит планы на случай использования Россией ядерного оружия в Украине. На Западе считают, что такой сценарий развития событий маловероятен. Однако, если это все же произойдет, политики не хотят, чтобы граждане их стран в панике убегали из городов.