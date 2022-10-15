Понад 200 Humvee та багато іншого: у США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

У Пентагоні заявили, що з початку повномасштабної війни з РФ США надали Україні допомоги на 17,6 млрд доларів. Цей пакет уже 23 за рахунком.

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У Сполучених Штатах анонсували новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Білого Дому.

У повідомленні сказано, що Державний секретар США має керувати вилученням 725 мільйонів доларів на різні предмети військового призначення та послуги у Міноборони, щоб надати допомогу Україні.

Потім на сайті Пентагону підтвердили новий пакет допомоги та розкрили нові подробиці.

"Цей дозвіл є 23-м вилученням обладнання адміністрації Байдена із запасів Міноборони для України з серпня 2021 року", — сказано в повідомленні.

Також у Пентагоні написали, що США надали Україні безпрецедентну військову допомогу Україні. Також Вашингтон продовжить працювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку.

Щодо нового пакету допомоги, то, як пишуть у Пентагоні, до нього увійдуть:

Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS)

23 000 155-мм артилерійських снарядів

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів

5000 155-мм снарядів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM)

5000 протитанкових гармат

Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (ХАРМ)

Понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV)

Стрілецька зброя та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї

Медикаменти

Повідомляється, що з 2014 року США виділили понад 20,3 млрд доларів як військову допомогу Україні. А також приблизно 17,6 млрд. доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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