Захід будує плани на випадок використання Росією ядерної зброї в Україні, — The Guardian

На Заході вважають, що такий сценарій розвитку подій є малоймовірним. Однак, якщо це все ж таки станеться, політики не хочуть, щоб громадяни їхніх країн у паніці тікали з міст.

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Політики Заходу вже планують на випадок використання президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї в Україні. Вони хочуть запобігти хаосу і паніку у своїх країнах, якщо це станеться. Про це пише видання The Guardian.

Журналісти пишуть, що хоча ядерна криза вважається вкрай малоймовірною, проте, як повідомило джерело, політики опрацьовують усі варіанти. Уряди займалися "розсудливим плануванням цілого ряду можливих сценаріїв".

Кейт Хадсон, генеральний секретар Кампанії за ядерне роззброєння, заявила, що "розсудливе планування" перегукується з кампанією "Захистити і вижити", яку проводив уряд Великобританії під час Холодної війни з СРСР. Однак її засудили за те, що програма помилково вселяла надію на те, що ядерний вибух можна пережити за допомогою побілки вікон та іншої неправди.

Анонімний західний чиновник сказав журналістам, що слова Путіна щодо використання ядерної зброї були "дуже безвідповідальними". За його словами, будь-яке використання ядерної зброї порушить табу, яка діє з 1945 року. Це призведе до дуже серйозних наслідків для Росії та решти світу.

У матеріалі йдеться про те, що Захід не хоче роз'яснювати, як він може відреагувати. Експерти загалом вважають, що Путін займається блефом, намагаючись викликати страх і невпевненість на Заході, щоб США чи НАТО не підтримували Україну.

Раніше Фокус писав, що Путін заявив, що пряме зіткнення військ НАТО з армією РФ призведе до глобальної катастрофи. Президент країни-агресора назвав дуже небезпечним кроком можливе пряме зіткнення військ НАТО з російською армією і заявив, що сподівається на розсудливість у цьому питанні.

Ще нагадаємо, що ЗСУ розповіли, в якому регіоні України працює комплекс ППО IRIS-T. Збройні сили України першими у світі здобули новітню німецьку систему IRIS-T і вона вже виконує свої завдання на одному з напрямків.

Також повідомлялося, що Путін оголосив про завершення мобілізації в РФ. За словами російського президента, Міноборони не планує жодних додаткових заходів щодо призову до Збройних Сил РФ, крім тих, що вже завершуються.