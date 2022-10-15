"Більше поганих новин": соціологи, як жителі Заходу ставляться до поступок Володимиру Путіну

Опитування показало, що більшість жителів країн Заходу підтримують Україну і не готові йти на поступки Росії.

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Після майже восьми місяців війни Володимира Путіна з Україною громадяни основних країн Заходу не підтримують поступок президенту РФ Володимиру Путіну, навіть якщо це закінчить війну. Про це пише видання The Guardian.

Видання пише, що проєкт "YouGov-Cambridge", який оцінював громадську думку у 25 найбільших країнах світу, також знайшов сильну підтримку у збереженні, а найчастіше посиленні та розширенні військових та економічних заходів проти Москви.

Джоел Роджерс де Ваал, академічний директор YouGov сказав, що це міжнародний консенсус.

"Якщо Путін розраховує на послаблення рішучості Заходу, це дослідження передбачає ще більше поганих новин для його обложеної військової кампанії", — сказав він.

Журналісти пишуть, що опитування, проведене з 24 серпня по 22 вересня, показало, що із 13 західних чи англомовних країн — Франції, Німеччини, Швеції, Данії, Іспанії, Італії, Греції, Угорщини, Польщі, Великобританії, США, Австралії та Канади — 10 підтримали збереження економічних санкцій щодо Росії. Підтримка санкцій варіювалася від 57% або 58% у Франції та Німеччині до 60%, 62% та 65% у Канаді, США та Польщі та до більш ніж 70% у Великій Британії, Швеції та Данії.

Видання пише, що багато західних виборців були готові заплатити за це певну ціну: близько половини або більше — 66% у Данії, 63% у Великій Британії — підтримували санкції, навіть якби це призвело до збільшення їх витрат.

Також повідомляється, що Греція, Угорщина та Італія були винятками.

У ході опитування респондентів запитували, чи підтримають вони різні поступки Москві — припинення санкцій, суверенітет Росії над окупованими територіями України.

"Навдивовижу те, наскільки загалом низький рівень підтримки поступок Росії", — сказав Роджерс де Ваал.

Крім заходу — дослідження також охопило Бразилію, Мексику, Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію, Індію, Японію, Індонезію, Таїланд, Кенію, Нігерію та Південну Африку — багато інших країн було помітно проросійськи.

Раніше Фокус повідомляв, що США та Україна вирішують питання про фінансування супутникової мережі Starlink. Журналісти пишуть, що у США йде обговорення того, як розв'язувати питання фінансування. Також з'явилася реакція представників української влади.

Ще нагадаємо, що Захід планує на випадок використання Росією ядерної зброї в Україні. На Заході вважають, що такий сценарій розвитку подій є малоймовірним. Однак, якщо це все ж таки станеться, політики не хочуть, щоб громадяни їхніх країн у паніці тікали з міст.

Також повідомлялося, що російський підводний човен зафіксували в надводному положенні біля берегів Франції. Французькі ЗМІ повідомляють, що субмарину супроводжували суди ВМС Франції. Також їй на зустріч вирушили патрульні катери Іспанії.